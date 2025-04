Days Gone z prezentacją nowego trybu Horde Assault

Choć nie ma wątpliwości co do tego, że bardzo wielu graczy chciałoby otrzymać pełnoprawną kontynuację gry Days Gone z 2019 roku, Sony poszło w nieco innym kierunku i w połowie lutego bieżącego roku oficjalnie zapowiedziało zremasterowaną wersję produkcji. Ta jeszcze pod koniec aktualnego miesiąca zadebiutuje na konsolach PlayStation 5. Teraz natomiast zespół Bend Studio wraz z japońskim gigantem udostępnili kolejny zwiastun, który pozwala przyjrzeć się nowości w postaci trybu Horde Assault.

Days Gone Remastered na nowym zwiastunie. Horde Assault

Jest to definitywnie chyba najbardziej intrygująca atrakcja dla miłośników Days Gone. Nowy tryb survivalowy pozwoli nam zmierzyć się z coraz to większymi hordami zombiaków. Rozgrywka rozpoczyna się w regionie Cascade, gdzie gracz ma do dyspozycji jedynie pistolet. W miarę postępów zdobywamy jednak nowe bronie, eksplorując mapę i odnajdując skrzynki z zapasami, czy także amunicją do broni.

Oprócz tego deweloperzy zadbali o wspomagacze, które z jednej strony dadzą nam przewagę, z drugiej zaś będą posiadać pewne negatywne cechy. Dla przykładu mamy wybuchające pociski. Pozwolą nam one wyeliminować znacznie większą ilość wrogów, jednakże odbiorą nam punkty.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że Horde Assault ma dostarczyć 10 dodatkowych godzin rozgrywki, ponad 20 różnych broni (w tym miotacz ognia!), a także 24 modyfikatory (tzw. Injectors). Za przykład podano Exploding Freakers, czyli modyfikator powodujący, że zombie wybuchają po śmierci.

Przypomnijmy, że Days Gone Remastered zadebiutuje 25 kwietnia 2025 roku na PC oraz PS5. Remaster wprowadzi również tryb Permadeath oraz Speedrun Mode. Dla graczy pecetowych udostępnione zostanie DLC pod tytułem Broken Road, które zaoferuje wszystkie nowości.

Źródło: GameRant