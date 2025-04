Days Gone z ulepszoną grafiką. Zbliża się premiera sporej i darmowej aktualizacji na PC

Days Gone na PC dostanie sporą aktualizację wzbogacającą grę o nową technologię. Nie otrzymacie jednak dostępu do wszystkiego z edycji remastered.

Days Gone Remastered można już pobierać od jakiegoś czasu. Czy jednak warto inwestować? No cóż, w końcu trzeba dopłacić do tego, aby zyskać nowe funkcje i tryby. Patrząc jednak na główne danie – tryb hordy – szykuje się całkiem niezła zabawa dla entuzjastów chyba jednej z najbardziej wyjątkowych atrakcji w grze, czyli ścierania się z hordami żywych trupów. Żeby nie było – nie za wszystko musicie płacić.

Days Gone dostanie łatkę na PC, ale nie będzie w niej wszystkiego

Sony ogłosiło, że już 25 kwietnia posiadacze Days Gone na PC otrzymają nową, darmową aktualizację. Patch przyniesie szereg ulepszeń technologicznych wprowadzonych w Days Gone Remastered. Gracze mogą liczyć m.in. na wsparcie dla haptycznych wibracji kontrolera DualSense oraz nowe funkcje ułatwień dostępu.

Wśród najważniejszych zmian wizualnych znajdzie się wyraźnie ciemniejsza noc, poprawiona symulacja oświetlenia pośredniego i efektów ambient occlusion, a także podwojenie rozdzielczości cieni przy ustawieniu jakości na najwyższą. Twórcy usprawnili także symulację warunków pogodowych, a nawet i samego nieba, wprowadzając nowe modelowanie światła, co ma poprawić ogólną tonację kolorów i realizm oświetlenia.

Warto jednak wiedzieć, że aktualizacja obejmuje tylko zmiany technologiczne — nowe tryby gry, takie jak Horde Mode, Permadeath Mode czy Speedrun Mode, pozostaną ekskluzywne dla płatnego dodatku. Samo ulepszenie podstawowej wersji gry będzie natomiast dostępne za darmo zarówno na Steam, jak i Epic Games Store.

Źródło: DSOGaming