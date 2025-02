Narzekają, a kupują jak szaleni. Days Gone Remastered już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem

Podobnie było już z niejednym odświeżeniem dawnego hitu PlayStation Studios. The Last of Us Part I też sprzedawało się wybitnie dobrze, mimo że w sieci dominowały głównie negatywne opinie. Podobnie było z Horizonem i kilkoma innymi projektami.

Days Gone Remastered sprzedaje się dobrze

Noowa wersja Days Gone to tak naprawdę absolutnie żadne zmiany graficzne. Nie, nie żartuję – sprawdźcie sami porównanie graficzne z oryginałem. Mimo braku wyraźnych zmian, ta edycja ma zaoferować kilka nowości. Przede wszystkim tryb walki z hordami nieumarłych oraz specjalną opcję rozgrywki dla speedrunnerów. Niby to dość niszowe zmiany, a jednak przyciągają klientów.

Days Gone Remastered obecnie znajduje się w top 10 najlepiej sprzedających się pre-orderów w PS Store. Co ciekawe, w Polsce zajmuje zaszczytne drugie miejsce, zaraz po Monster Hunter Wilds, jednej z najważniejszych premier lutego. Z czego do premiery Days Gone jest jeszcze troszkę czasu, bo tytuł trafi na rynek 25 kwietnia 2025 roku.

Looks like Days Gone Remastered is in the top 10 on Best Selling pre-orders right now on the PS Store! ❤️ pic.twitter.com/CzzNxVfYWL — Kevin McAllister (@vikingdad278) February 18, 2025

Wynik sam w sobie jest mocno imponujący. Mówimy o względnie niepotrzebnym odświeżeniu, do tego wycenionym na pełne 49,99 USD. Jasne, można kupić ulepszenie za 10 dolców, ale nie jest dostępne dla posiadaczy edycji z PS Plus. A do tego w sieci tuż po zapowiedzi gracze zaczęli krytykować „RemasterStation 5”. Grze dostało się z kilku powodów, m.in. za brak fizycznego wydania i zasadniczy brak sensu istnienia.

