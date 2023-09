Dziś dowiedzieliśmy się wielu wspaniałych rzeczy dzięki dokumentom Microsoftu, które wypłynęły za sprawą postępowania FTC. Firma ma plan i chce jeszcze mocniej inwestować w swój oddział gier wideo. Dlatego też gigant z Redmond szykuje dla nas Xbox Gaming Beyond, czyli absolutnie imponujące plany dotyczące kolejnej generacji sprzętu do grania. A w zasadzie kolejnego „ekosystemu”, bo tak właśnie nazywa go sam Microsoft.

Xbox przyszłości, czyli handheldy i nie tylko

Ku przypomnieniu – wiemy, że powstaje nowa wersja Xbox Series X, a także 10. generacja konsol od Xbox, która ma zadebiutować w 2028 roku. Zapewne wtedy też dostaniemy nowe PlayStation 6. Sony tymczasem pracuje nad PS Portal, czyli handheldem, niebędącym tak naprawdę handheldem, przeznaczonym do grania w chmurze. Wygląda na to, że i Xbox szykuje własną odpowiedź, ale niekoniecznie na to urządzenie, a zapewne bardziej jako nowa wersja sprzętu od Microsoftu, przeznaczona na 10. generację. Być może nawet jeszcze później…

Na poniższej infografice można znaleźć dokładne podsumowanie tego, czego w przyszłości możemy spodziewać się od Xboksa. Firma chce wspierać komputery, urządzenia mobilne, przystawki telewizyjne. Jednocześnie zamierza rozwijać gaming w chmurze, proponuje nowy sprzęt audio, kontrolery, myszki i klawiatury, a także i pełnoprawne konsole. Znalazło się jednak miejsce na urządzenie będące handheldem od Microsoftu.

Niestety, wiele się o nim nie dowiedzieliśmy, ale od dawna spekuluje się, że gigant może szykować własny sprzęt przenośny. Problem w tym, że zgodnie z poniższą grafiką, znajduje się na samym końcu priorytetów firmy. Oznacza to, że prace nad nim nawet się nie zaczęły, bo firma przesunęła jego debiut w czasie. Patrząc na to, jak długo czekamy na Xbox Azure (czyli akcesorium do gamingu przez chmurę), zapewne i handhelda się długo nie doczekamy.