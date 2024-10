Wszystkie zapowiedzi z Xbox Partner Preview. Sporo nowości i kilka zaskoczeń

Podsumowanie Xbox Partner Preview! Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi materiałami opublikowanymi z okazji wydarzenia w pigułce.

Xbox Partner Preview, jak zresztą wskazuje sama nazwa, skupiło się nie na grach first-party od Microsoftu, a zapowiedziach partnerów producenta i wydawcy. Mimo wszystko dostaliśmy kilka zaskakujących tytułów, jak choćby nową grę od Remedy Entertainment czy Cronos: The New Dawn od krakowskiego studia Bloober Team, twórców Silent Hill 2 Remake. Łącznie dostaliśmy kilkanaście ciekawych gier, z których spora część debiutuje całkiem niedługo, bo w 2025 roku!

Z pewnością jedną z najciekawszych zapowiedzi był nieco bardziej szczegółowy pokaz DLC do Alana Wake’a 2 o podtytule The Lake House. Deweloperzy obiecują, że tym razem idą “full” survival horror, oferując doświadczenie łączące Control i właśnie wspomniany ostatni hit studia. Na tym się nie skończyło, bo gracze w 2025 roku dostaną również FBC: Firebreak, całkowicie nowy tytuł osadzony w tym samym uniwersum. Będzie to jednak kooperacyjna gra dla trzech osób.

To nie jest oczywiście wszystko, bo warto zwrócić także uwagę na takie pozycje jak Wuchang: Fallen Feathers czy oczekiwaną od bardzo dawna Subnauticę 2. Zapowiedzi było sporo, także zapraszam do nadrobienia zaległości!

Źródło: YouTube