Nadchodzi nowy Wiedźmin. Tym razem to książka

Fani spragnieni nowości w uniwersum Wiedźmina mogą zacierać ręce. Już 1 grudnia na rynek trafi nowa powieść autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, która po raz kolejny zaprosi nas do świata Geralta, magii i potworów. Nie będzie to jednak kontynuacja sagi. Jak przyznał autor, nowa książka będzie skoncentrowana wokół postaci Geralta. Wiedźmin z pewnością przeżyje nowe przygody, choć na ten moment nie wiemy, co będzie go czekać — ani też do jakich miejsc trafi. Na razie szczegóły książki są trzymane w tajemnicy.

Jeżeli jesteście zniecierpliwieni, to mamy dla was dobre wieści. Fragment książki będzie można przeczytać przedpremierowo — już 22 listopada, na łamach grudniowego numeru pisma Nowa Fantastyka. Redakcja poinformowała o tym za pośrednictwem swojego Facebooka:

To świetna wiadomość z dwóch powodów. Po pierwsze, będziemy mogli wejść do świata nowej powieści przed premierą. Po drugie, przyznacie, chyba że taka prasowa publikacja to klimat “tamtych” czasów. Oryginalnie Wiedźmin również ukazywał się na łamach czasopisma, zanim trafił na rynek w formie zbioru opowiadań.

A jeżeli brakuje wam wiedźmińskiego świata, to od siebie polecam Kompendium o świecie gier — znajdziecie tam masę informacji o lokacjach, postaciach czy potworach. Prezentuje się znakomicie i na pewno zawartość przypadnie wam do gustu.

Źródło: Facebook