Spider-Man 2 oficjalnie na PC. Nie wszyscy gracze są równie zadowoleni

Jeden z największych hitów Sony ostatnich lat debiutuje w końcu na PC! I to w momencie, w którym już od dawna można było przejść tytuł za sprawą nieoficjalnego portu. Nic dziwnego, że korporacja ścigała jego twórców.

Spider-Man 2 na PC oficjalnie

“Marvel’s Spider-Man 2 oficjalnie trafia na PC! Najnowsza odsłona uznanej przez krytyków serii Marvel’s Spider-Man, ogłoszona dziś na scenie Marvela podczas New York Comic Con, pojawi się na PC 30 stycznia 2025 roku za pośrednictwem Steam i Epic Games Store” – informuje Sony w pierwszym akapicie najnowszego wpisu na swoim blogu. Tym samym dowiedzieliśmy się, że gra nie tylko doczeka się edycji PC (co było chyba wiadome), ale i że zagramy całkiem niedługo, bo już 30 stycznia przyszłego roku.

Brzmi to wszystko dobrze, szczególnie że za nową wersję odpowiada Nixxes, czyli weterani udanych konwersji. Nie znamy jeszcze szczegółów wersji PC, ale spodziewać się możemy poprawionej grafiki oraz wielu nowych ustawień. Tytuł do tego pojawi się w dwóch edycjach – standardowej oraz Digital Deluxe. Droższa ma oferować dostęp do ekskluzywnych strojów, bajery do trybu foto oraz 5 punktów umiejętności na start.

Niestety, jak to zwykle bywa z tego typu zapowiedziami, nie wszyscy są pocieszeni. Wydaje się, że spora część graczy czuje się zaskoczona tak szybką zapowiedzią (czy na pewno szybką?). “Dlaczego tak się spieszycie z wersją na PC? Gdzie jest dodatek i gra Venom?” – pytają gracze w komentarzach. Wielu graczy na PlayStation także się nie cieszy. “Sprawiacie, że codziennie żałuję zakupu gier za 70 dolarów, CODZIENNIE, ta gra zostanie piracona w ciągu kilku sekund na PC” – grzmi inny gracz.

Źródło: PlayStation Blog