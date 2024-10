Cztery świetne gry AAA o zombie jak za darmo. W promocji za 25 zł, zamiast 394 zł

Kultowe strzelanki z zombiakami możemy kupić w bardzo dobrej promocji. Mowa o Zombie Army Trilogy, które kosztuje obecnie na Steam dokładnie 161,99 zł. My podpowiadamy, gdzie zdobyć trylogię za niecałe 9 zł. Za jedną grę wychodzi 2,98 zł, a to jak za darmo. Dodatkowo mamy tanią czwartą odsłonę, za lekko ponad 17 zł.

To kolejna okazja na bardzo dobre granie za bardzo małą kasę. Nie wiem jak Wy, ale ja przy Zombie Army Trilogy bawiłem się swego czasu doskonale. Pakiet zawiera trzy części strzelanki Nazi Zombie Army. Mamy dwie pierwsze zremasterowane odsłony oraz trzecią zupełnie nową, która powstała specjalnie na potrzeby tego wydania. Dodatkowo polecamy czwartą część Zombie Army 4: Dead War za 17 zł, czyli również w bardzo kuszącej cenie.

Choć od premiery trylogii minęły lata, gry wciąż dostarczają sporej dawki adrenaliny i świetnych wrażeń z ubijania nieumarlaków. W cenie 8,96 zł grzechem byłoby nie skorzystać z okazji, zwłaszcza że na Steam pakiecik wciąż trzyma wysoką cenę i jeśli teraz zajrzymy na platformę Valve, zobaczymy przy niej kwotę niemal 162 zł. Poza trylogią, w promocji znajdziemy czwartą odsłonę serii, czyli Zombie Army 4: Dead War. Podczas gdy na Steam kosztuje ona 231,99 zł, możecie ją mieć w swojej bibliotece za 17 zł i sześć grosików.

Podsumowując, mamy 4 gry za 25 zł z groszami, za które na Steam trzeba teraz płacić aż 394 zł. To gdzie te promocje?

Promocja na Zombie Army Trilogy. Tani klucz Steam

Warto również skorzystać z innych niezłych okazji, o których wcześniej pisaliśmy. Są wciąż aktywne:

Jeśli nie słyszeliście wcześniej o Zombie Army Trilogy, pokrótce przypomnimy, że to pakiet trzech gier akcji z widokiem TPP. Wyszły one spod skrzydeł studia Rebellion, które jest znane również z serii Sniper Elite. Deweloper proponuje nam połączenie chaotycznej rozgrywki w trybie współpracy z brutalnym horrorem i emocjonującą akcją. Łącznie dostajemy 15 misji podzielonych na trzy kampanie, w których udział może wziąć nawet czterech graczy. Możemy oczywiście zagrać samemu, jeśli nie mamy znajomych do pomocy.

Czwarta część Zombie Army 4: Dead War pojawiła się na PC w 2021 roku i jest utrzymana w podobnym klimacie. To kolejne starcie z hordami żywych trupów w alternatywnej wersji II wojny światowej. Gra posiada lepszą oprawę graficzną i kilka nowości. Nadal możemy zagrać samemu lub w kooperacji do 4 osób jednocześnie.

Źródło: Steam