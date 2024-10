Kolejne Silent Hill od Bloober Team? Polacy chętni i zainsteresowani

Co powiecie na nową grę w uniwersum Silent Hill (lub też remake) po raz kolejny przygotowywaną przez Polaków z Bloober Team? Możliwe, że wydanie ostatnio nowej wersji “dwójki” nie zakończyło współpracy z Konami. Rodzime studio wciąż jest zainteresowane stworzeniem nowej gry z uniwersum, choć na razie nic na ten temat nie wiadomo.

Polacy chcą tworzyć Silent Hill

Niedawna premiera gry Silent Hill 2 Remake od polskiego Bloober Team była sporym sukcesem. Gra nie tylko zebrała genialne recenzje, ale także wzbudziła duże zainteresowanie wśród graczy. Pojawiło się jednak pytanie — czy ta współpraca będzie trwać w przyszłości? Obecnie rodzime studio skupione jest już na nowym projekcie, ale gracze chcą wiedzieć, czy zrobią coś nowego w popularnym uniwersum. Okazuje się, że jest to całkiem prawdopodobne. Tak przynajmniej zasugerował Wojciech Piejko w ostatnim wywiadzie dla IGN.

Czy studio zamierza robić nowe gry z tej marki? Jak przyznał sam Piejko, twórcy są na to otwarci. Jeżeli zaprezentowana im okazja przypadnie do gustu, to na pewno z niej skorzystają. A taką okazją było wspomniane wcześniej Silent Hill 2.

Zobacz też: Najpopularniejszy i najstraszniejszy klaun, czyli jak Terrifier zostało globalnym fenomenem

Na razie nic nie wskazuje na tworzenie kolejnej gry we współpracy z Japończykami. Możliwe jednak, że to się w przyszłości zmieni. Odbiór gry był na tyle pozytywny, że taka kooperacja jak najbardziej ma sens.

Źródło: psu.com