Gracze PlayStation zarabiają najwięcej. Fani PC i Xbox w tyle – głosi nowe badanie

Zespół Prodigy Education skorzystał z grupy 1001 badanych graczy oraz nie-graczy ze Stanów Zjednoczonych. Jest to więc całkiem solidna i mieszcząca się w ramach podstawowych założeń grupa, choć niekoniecznie można uznać, że jest w pełni reprezentatywna.

Gracze PlayStation zarabiają najwięcej

Badania są o tyle ciekawe, że dają nowy pogląd na to, jak gaming za dzieciaka mógł przełożyć się na aspiracje zawodowe/edukację bądź po prostu ścieżki kariery zawodowej. Warto zaznaczyć, że swoje trzy grosze ma w tym wszystkim kwestia wieku. Kwestionowani, którzy grali lub grają nadal, mają doświadczenie z takimi markami jak Call of Duty, Mortal Kombat czy FIFA albo DOOM.

Wedle badań, to właśnie gracze korzystający z PlayStation zarabiają obecnie najwięcej – średnio 62 276 dolarów rocznie. Na drugim miejscu znajdują się fani Nintendo (ale ich było też najwięcej, bo stanowili grupę aż 70% badanych), którzy mogą pochwalić się wypłatami na poziomie 60 527 dolarów. Średnio zarobki fanów Sony są wyższe aż 12% w stosunku do graczy na PC oraz jedynie 4% względem graczy Xbox.

Generalnie jednak opłacało się być graczem, a przynajmniej tak wnioskują badacze. Średnio ci, którzy dzieciństwo spędzili przy konsoli, zarabiają więcej o prawie 5,5 tys. względem nie-graczy. Czy jednak ma to przełożenie na konkretne tytuły? Potencjalnie tak, bo gracze FIFA mogą pochwalić się średnio ponad 70 000 dolarów za rok pracy. Wszyscy ci, którzy siedzieli przy niedozwolonych grach (od 18 roku życia), również zarabiają więcej. Jakie gry przodują?

Średnie roczne wynagrodzenie według gier, w które badani grali w dzieciństwie:

FIFA – 70,711 USD

Candy Crush – 69,903 USD

Doom – 67,276 USD

NBA 2K – 67,245 USD

Madden NFL – 66,426 USD

Mortal Kombat – 62,627 USD

Resident Evil – 61,105 USD

Call of Duty – 60,312 USD

Okazało się, że większość rodziców (95%) pozwalała swoim dzieciom grać w gry wideo. Wielu rodziców dostrzegło konkretne korzyści: 53% uważało, że gry wideo poprawiły umiejętności rozwiązywania problemów ich dzieci, podczas gdy 48% uważało, że gry stymulowały kreatywność. Nasze badanie wykazało pozytywną korelację między grami a wynikami w nauce: 48% dzieci, którym pozwolono grać w gry wideo, uzyskało doskonałe oceny (A lub równoważne), a 38% utrzymało dobre oceny (B lub równoważne). – informują badacze

Autorzy badań przestudiowali również najpopularniejsze wątki na Reddicie, aby odnaleźć, które gry cieszą się najlepszą, najbardziej inteligentną i przyjazną społecznością. Wygrywa Assassin’s Creed, a tuż za nim znajdziemy The Legend of Zelda oraz Animal Crossing. Najmniej warto odwiedzić społeczności poświęcone Call of Duty: Warzone, GTA oraz… Resident Evil. “Najbardziej inteligentni” (wedle liczby zróżnicowanych słów używanych w postach) są fani League of Legends, Hearthstone oraz Super Smash Bros.

Źródło: Prodigy Education