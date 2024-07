Call of Duty: Modern Warfare III w Xbox Game Pass. Premiera na dniach

Wedle najnowszych przecieków Call of Duty: Modern Warfare III ma pojawić się w Xbox Game Pass. Znamy datę premiery, choć nie wiemy, ile w tym prawdy.

O tym, że nadchodzące Black Ops 6 zadebiutuje w Xbox Game Pass, wiemy już od jakiegoś czasu oficjalnie. Od dawna jednak mówi się o premierze poprzednich gier z cyklu w usłudze. Oliwy do ognia dolewają najnowsze spekulacje.

Xbox Game Pass dostanie w końcu to Call of Duty?

Przyznam, że sam jestem już nieco zmęczony ilością plotek i spekulacji, jakie krążą po sieci. Poprzednie gry Call of Duty mają zadebiutować w usłudze, lecz konkretów dalej nie otrzymaliśmy. Microsoft może jednak szykować nie lada shadowdropa, oferując dostęp do poprzedniej części. Tylko kiedy?

Chodzi oczywiście o Call of Duty: Modern Warfare III, przez które Black Ops 6 nie zostałby pierwszą grą w historii serii debiutującą w XGP. Ubiegłoroczna odsłona okazała się dla jednych rozczarowaniem, dla innych wręcz “najgorszą częścią od dawna”, a dla Activision kolejną żyłą złota. I być może teraz wygeneruje większy przychód.

Prominentny insider związany z Xboksem eXtas1s na Twitterze informuje o rychłym debiucie MWIII w Xbox Game Pass. Jego zdaniem premiera miałaby odbyć się dosłownie za moment, bo 24 lipca 2024 roku. Wiemy tylko tyle, że nie chodzi o wersję w chmurze.

Microsoft nic jednak nie potwierdził, więc jest to wielka niewiadoma. Radzę podchodzić do tych spekulacji z dystansem, choć źródło ma na koncie sporo celnych trafień. Ponadto debiut serii Call of Duty w abonamencie mógłby usprawiedliwić podwyżkę cen i zmiany w usłudze.

Źródło: GamingBolt