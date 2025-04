Xbox i masa nowych gier. Sony może pozazdrościć – pełna lista

Spis treści:

Najtańszy Xbox Game Pass – gdzie kupić?

Xbox Game Pass to obecnie jedna z najatrakcyjniejszych usług gamingowych na rynku, oferująca dostęp do setek gier w ramach jednej subskrypcji. Dzięki częstym promocjom możecie zdobyć abonament w wyjątkowo korzystnej cenie. Do wyboru są zarówno opcje miesięczne, jak i dłuższe pakiety w niższych cenach — idealne dla tych, którzy planują dłuższe sesje z takimi hitami jak Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite czy Call of Duty: Black Ops 6.

Jeśli chcecie zanurzyć się w świat tych i wielu innych tytułów, warto rozważyć zakup odpowiedniego abonamentu — a obecnie możecie zrobić to w promocyjnej cenie:

Ważne jest, że kupując dostęp do usługi za pośrednictwem powyższych linków, nie musicie korzystać z VPN ani żadnych dodatkowych metod obejścia. Wszystkie oferowane przez nas promocje są w pełni legalne i przeznaczone do aktywacji na polskich kontach Xbox oraz Microsoft. Dzięki temu proces zakupu i aktywacji kodu jest szybki, prosty i całkowicie zgodny z regulaminem usługi.

Microsoft i Xbox z mnóstwem gier

W ostatnich latach krajobraz branży gier wideo uległ radykalnym przemianom, a jedną z największych sił napędowych tych zmian jest bez wątpienia Microsoft. Dzięki ambitnym inwestycjom i strategicznym przejęciom, firma z Redmond zbudowała prawdziwe imperium deweloperskie, które dziś obejmuje dziesiątki utalentowanych zespołów rozlokowanych na całym świecie. Pod parasolem Xbox Game Studios, Bethesda oraz Activision Blizzard powstała sieć studiów tworzących jedne z najbardziej oczekiwanych tytułów na rynku.

Na tym etapie rozwoju Xboxa, Microsoft może poszczycić się ogromnym portfolio zespołów deweloperskich pracujących nad szerokim wachlarzem projektów — od wysokobudżetowych produkcji AAA, przez kreatywne eksperymenty indie, po kontynuacje kultowych serii. Każde z tych studiów wnosi do ekosystemu Xboxa unikalną perspektywę i specjalizację, przyczyniając się do różnorodności i bogactwa katalogu gier dostępnych na konsolach Xbox, PC i w usłudze Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass z genialnym FPS-em od dzisiaj | Newsy – PlanetaGracza

Warto podkreślić, że chociaż wiele z tych zespołów działa jako liderzy swoich projektów, to często wspiera ich także szereg innych, mniej widocznych, ale równie istotnych zespołów pomocniczych — zarówno wewnątrz Xbox Game Studios, jak i w ramach struktur Bethesdy oraz Activision Blizzard. Ta współpraca pozwala na sprawniejsze zarządzanie projektami, lepsze wykorzystanie zasobów technologicznych oraz dzielenie się doświadczeniem między zespołami.

Nowości od rodziny Xbox – nad tym pracują studia Microsoftu

Poniżej znajdziecie listę wszystkich wewnętrznych deweloperów Microsoftu wraz z informacjami na temat ich aktualnych projektów. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z konkretnymi grami. W innych zaś możemy posiłkować się plotkami lub szczątkowymi informacjami. Tak czy inaczej, nadchodzących gier jest mnóstwo. Co ważne, wiele z nich już na premierę trafi do abonamentu Xbox Game Pass. Co za czasy, aby być graczem!

The Coalition

The Coalition to kanadyjskie studio, które od 2015 roku konsekwentnie rozwija serię Gears of War, począwszy od Gears of War: Ultimate Edition. Ich najbardziej znanym dziełem z ostatnich lat pozostaje Gears 5, które spotkało się z ciepłym przyjęciem zarówno fanów, jak i krytyków. Obecnie zespół skupia się na produkcji Gears of War: E-Day – prequelu, który ma ukazać początki konfliktu z Locustami. Chociaż tytuł nie posiada jeszcze daty premiery, oczekiwania są ogromne, zwłaszcza po przejściu studia na Unreal Engine 5.

Compulsion Games

Compulsion Games to kanadyjski zespół, który zdobył uznanie po premierze We Happy Few. Studio zostało przejęte przez Microsoft w ramach ekspansji Xbox Game Studios. Ich ostatnią produkcją jest South of Midnight – gra, która łączy mroczny folklor południa USA z oryginalną oprawą artystyczną. Projekt ten właśnie dobiegł końca, a kolejne kroki studia pozostają owiane tajemnicą.

Double Fine Productions

Założone przez Tima Schafera Double Fine Productions słynie z nietuzinkowych gier, które łączą kreatywność z humorem i unikalnym stylem graficznym. Po dołączeniu do rodziny Microsoftu w 2019 roku, studio wypuściło Psychonauts 2 – długo wyczekiwaną kontynuację kultowej platformówki. Na razie nie wiadomo, czym zajmuje się zespół, choć sam Schafer potwierdził, że Psychonauts 3 nie jest aktualnie w produkcji.

inXile Entertainment

Znane z klasycznych gier RPG studio inXile Entertainment zostało przejęte przez Microsoft w 2018 roku. Po sukcesie Wasteland 3 studio obrało bardziej steampunkowy kierunek, pracując obecnie nad Clockwork Revolution. Gra zapowiada się na ambitną produkcję z bogatym światem i nieliniową fabułą, choć data premiery pozostaje nieznana.

Halo Studios (dawniej 343 Industries)

Przemianowane na Halo Studios, legendarne 343 Industries przechodzi właśnie transformację po zakończeniu wsparcia dla Halo Infinite. Studio przeniosło swoją technologię na Unreal Engine 5 i zapowiedziało prace nad „wieloma” projektami z uniwersum Halo, w tym potencjalnym rebootem serii. To nowy rozdział dla jednej z najbardziej ikonicznych marek Xboxa.

The Initiative

Założone w 2018 roku The Initiative miało być „superstudium” Microsoftu, którego zadaniem jest tworzenie innowacyjnych, wysokobudżetowych gier. Ich pierwszym projektem jest reboot klasycznego Perfect Dark, tworzony we współpracy z Crystal Dynamics. Choć gra pozostaje w produkcji od kilku lat, jej premiera wciąż nie została ogłoszona.

Mojang Studios

Mojang Studios to szwedzkie studio odpowiedzialne za fenomen Minecrafta. Od momentu przejęcia przez Microsoft w 2014 roku, Mojang nieprzerwanie rozwija ten tytuł, wprowadzając aktualizacje i współtworząc spin-offy z innymi zespołami. Gra nadal cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie.

Ninja Theory

Brytyjskie studio Ninja Theory właśnie zakończyło prace nad Hellblade 2, który miał swoją premierę w maju 2024 roku. Obecnie zespół skupia się na enigmatycznym Project: Mara, które ma być bardziej kameralnym, psychologicznym thrillerem. Na ten moment brak szczegółów dotyczących daty premiery.

Obsidian Entertainment

Obsidian to prawdziwa maszyna do tworzenia gier RPG. Po przejęciu przez Microsoft w 2018 roku studio wypuściło kilka dużych tytułów, w tym Avowed, które właśnie zadebiutowało. Obecnie ekipa pracuje nad The Outer Worlds 2, kontynuacją udanej kosmicznej gry RPG, która ma ukazać się jeszcze w 2025 roku.

Playground Games

Playground Games to twórcy popularnej serii Forza Horizon. Studio zyskało nowe wyzwanie, przejmując prace nad rebootem Fable, który ma mieć premierę w 2026 roku. Choć nie ma jeszcze zapowiedzi Forza Horizon 6, wiadomo, że studio pracuje nad wieloma projektami równolegle.

Rare

Kultowe studio Rare kontynuuje rozwój Sea of Thieves, które od lat cieszy się popularnością wśród graczy. Jednocześnie zespół pracuje nad Everwild – tajemniczym i artystycznie ambitnym tytułem, który po raz pierwszy zapowiedziano w 2019 roku. Data premiery pozostaje nieznana.

Turn 10 Studios

Turn 10 Studios od lat odpowiada za realistyczne wyścigi w serii Forza Motorsport. Po premierze rebootu serii w 2023 roku, studio obecnie skupia się na wspieraniu tej produkcji oraz przygotowywaniu kolejnych aktualizacji i dodatków.

Undead Labs

Undead Labs znane jest przede wszystkim z serii State of Decay. Obecnie studio rozwija trzecią odsłonę tej serii, State of Decay 3, która znajduje się w produkcji od dłuższego czasu, choć jej data premiery wciąż nie została ogłoszona.

World’s Edge

World’s Edge to zespół nadzorujący rozwój marki Age of Empires i pokrewnych produkcji. Studio niedawno wypuściło Age of Mythology: Retold, które ukazało się w sierpniu 2024 roku. Na razie nie wiadomo, nad czym pracują dalej.

Arkane Lyon

Francuskie studio Arkane Lyon znane z Deathloop obecnie pracuje nad nowym projektem – grą Marvel’s Blade. Tytuł ten został zapowiedziany w 2023 roku i nie posiada jeszcze planowanej daty premiery, ale zapowiada się na jeden z najciekawszych crossoverów w portfolio Microsoftu.

Bethesda Game Studios

Po wielkiej premierze Starfield w 2023 roku Bethesda Game Studios koncentruje się teraz na tworzeniu jednej z najbardziej wyczekiwanych gier dekady – The Elder Scrolls 6. Choć szczegóły są skąpe, gra ma kontynuować dziedzictwo serii RPG, która ukształtowała wiele współczesnych gier.

id Software

Twórcy legendarnych strzelanek powracają z kolejnym tytułem z serii DOOM – DOOM: The Dark Ages, którego premiera zaplanowana jest na maj 2025 roku. Gra ma zaoferować bardziej brutalną i średniowieczną estetykę, pozostając jednak wierna dynamicznej rozgrywce, z której słynie seria.

MachineGames

MachineGames właśnie wypuściło Indiana Jones and the Great Circle, ale znane jest także z odświeżenia serii Wolfenstein. Choć oficjalnie nie zapowiedziano kolejnej odsłony, można się spodziewać, że zespół już pracuje nad kolejnym tytułem z uniwersum.

ZeniMax Online Studios

Od 2014 roku ZeniMax Online nieustannie rozwija The Elder Scrolls Online. Choć nie ma jeszcze oficjalnej zapowiedzi, pojawiły się pogłoski, że studio pracuje również nad nowym IP, co może oznaczać nowe kierunki rozwoju.

Elsewhere Entertainment

To nowe studio w rodzinie Activision Blizzard, które powstało w 2024 roku. Choć nie ujawniono jeszcze pierwszego projektu Elsewhere, wiadomo, że nie będzie to gra z serii Call of Duty. Zespół obiecuje stworzenie nowoczesnego, przełomowego doświadczenia gamingowego.

Infinity Ward

Infinity Ward, twórcy oryginalnego Call of Duty, ostatnio wypuścili Modern Warfare 2 w 2022 roku. Obecnie studio najprawdopodobniej pracuje nad kolejną częścią, której premiera planowana jest na 2026 rok – choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Raven Software

Raven Software aktualnie prowadzi rozwój Call of Duty: Warzone, wspierając tym samym największą battle royale’ową grę Activision. W ostatnim czasie studio przygotowało również kampanię fabularną do Call of Duty: Black Ops 6.

Sledgehammer Games

Studio odpowiedzialne za Modern Warfare 3 z 2023 roku, Sledgehammer Games od 2014 roku tworzy własne części serii Call of Duty. Choć nie ujawniono szczegółów, zespół zapewne rozpoczął już prace nad kolejnym tytułem z tego uniwersum.

Treyarch

Treyarch, wraz z pomocą Raven Software, wypuścił Call of Duty: Black Ops 6 w 2024 roku. Obecnie studio zapewnia wsparcie powydawnicze, a wkrótce ruszy z produkcją kolejnej odsłony kultowej serii.

Blizzard Entertainment

Blizzard pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie gier. Studio kontynuuje wsparcie dla takich tytułów jak World of Warcraft, Diablo IV i Overwatch. Po anulowaniu projektu gry survivalowej w 2024 roku, przyszłość Blizzarda pozostaje niejasna – ale oczekiwania są ogromne.

King

Jako mobilne ramię Activision Blizzard, King nieustannie rozwija serię Candy Crush Saga, która mimo upływu lat wciąż przyciąga miliony graczy na całym świecie. Studio nadal koncentruje się na tym IP i nie zapowiada większych zmian w najbliższym czasie.

Źródło: Opracowanie własne