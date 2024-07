Call of Duty w Xbox Game Pass jeszcze w tym miesiącu?

Xbox Game Pass otrzyma Call of Duty — ale nie tylko Black Ops

Plotki i domysły dobiegły końca. Wraz z ogłoszeniem najnowszej odsłony Call of Duty, czyli Black Ops 6 dowiedzieliśmy się, że gra trafi do abonamentu Xbox Game Pass. Na jej premierę przyjdzie nam jednak poczekać do jesieni. Okazuje się, że to nie jedyna odsłona kultowej serii, która trafi w tym roku do abonamentu Microsoftu. Jak informuje Tom Henderson, jeszcze w tym miesiącu biblioteka usługi ma zostać wzbogacona o inną część serii.

Mowa o tej (póki co) najnowszej, bo jeszcze w lipcu Game Pass ma otrzymać ubiegłoroczne Modern Warfare 3. Gotowi na ogranie tytułu w ramach abonamentu? Zdaniem insidera, gra pojawi się w drugiej połowie miesiąca, podczas gdy ogłoszenia możemy spodziewać się jeszcze dzisiaj.

Zobacz też: Na czym polega Game Pass Standard? Nowy wariant abonamentu

No dobra, a czy serio warto zainteresować się ostatnim Modern Warfare, gdy gra nie zebrała zbyt pochlebnych opinii? Moim zdaniem jak najbardziej, głównie ze względu na tryb multiplayer. Jasne, kampania dla jednego gracza to jedno wielkie jechanie na schematach i kopiuj-wklej. Multi natomiast nadal jest tym samym świetnym trybem, który kochamy od lat. Nawet po premierze nowego Black Ops będzie żyło i miało się dobrze. To świetna okazja do darmowego (bo w cenie usługi) sprawdzenia, czy taki styl rozgrywki nam odpowiada. Jest szybko, satysfakcjonująco i ciekawie.

