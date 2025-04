Na początek – kilka najciekawszych ofert na abonament Xbox Game Pass:

Wszystkie powyższe oferty są do aktywowania w Polsce. Nie musicie korzystać z VPN.

Clair Obscur: Expedition 33 debiutuje w Xbox Game Pass

Fani turowych RPG mają dziś powody do świętowania. Do bibliotek Game Pass trafiła właśnie długo wyczekiwana i zbierająca świetne recenzje gra Clair Obscur: Expedition 33. Tytuł debiutuje jako produkcja dostępna od dnia premiery zarówno na konsolach Xbox, jak i w ramach PC Game Pass. Za grę odpowiada studio Sandfall Interactive, które stworzyło unikalny świat inspirowany klimatem francuskiej Belle Époque. Clair Obscur wyróżnia się nie tylko wizualnym rozmachem i nastrojową oprawą, ale też intrygującym i niepokojącym założeniem fabularnym – co roku tajemnicza postać zwana Paintress budzi się, by namalować kolejną liczbę. Każdy, kto osiągnął ten wiek, po prostu znika. Tytułowa Ekspedycja 33 wyrusza, by położyć kres temu przekleństwu.

Gra łączy mechaniki turowe z elementami czasu rzeczywistego, oferując dynamiczną, ale taktyczną walkę. Gracze mogą dostosowywać swoich bohaterów – tzw. Expeditioners – do własnego stylu gry, a starcia odbywają się na tle monumentalnych, artystycznych scenerii, które podkreślają wyjątkowy charakter świata przedstawionego.

Zobacz też: Kto to wymyślił? Te gadżety do PlayStation są dziwaczne

Choć lista osiągnięć pozostaje częściowo tajemnicza, fani gatunku z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Tytuł już teraz chwalony jest przez recenzentów za klimat, oryginalność i głębię rozgrywki.

Źródło: trueachievements.com