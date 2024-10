Xbox chce, żebyście subskrybowali Xbox Game Pass. Kusi najnowszym Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 6 w Xbox Game Pass to faktycznie wielkie wydarzenie. Firma faktycznie stara się jak może, aby przekonać do usługi graczy.

Gdy najnowsze Call of Duty, tym razem powracające znów do “podserii” Black Ops ukaże się na rynku już 25 października 2024 roku, gracze na Xboksach mogą liczyć na specjalne traktowanie. Nie będą oni musieli kupować gry, a wystarczy skusić się na usługę Xbox Game Pass. Firma już wcześniej potwierdziła, że to pierwszy CoD, który trafi do abonamentu na premierę.

Xbox Game Pass z Call of Duty: Black Ops 6 na premierę

Nie ma się co dziwić, że korporacja stawia wszystko na jedną kartę i chce skusić jak największą liczbę graczy. W końcu debiut Black Ops 6 w XGP może okazać się prawdziwą żyłą złota albo… gigantyczną wtopą. Sam raczej nie martwiłbym się o zainteresowanie. Jedna z innych wielkich premier Activision w usłudze, czyli Diablo IV, z miejsca stało się hitem.

Gigant z Redmond doskonale zdaje sobie jednak sprawę, że bez odpowiedniego przygotowania, nic nigdy nie jest oczywiste. Dlatego też pokuszono się o wydanie nowego zwiastuna, tym razem wycelowanego bezpośrednio w fanów marki Call of Duty.

Z pewnością Microsoft liczy na spory zastrzyk subskrybentów, ale kluczowe będą także kolejne miesiące. Wielu graczy może opierać się przede wszystkim na XGP, aby przejść kampanię singleplayer, aby później zrezygnować. Część fanów segmentu multiplayer nadal może woleć, aby kupić grę na zawsze.