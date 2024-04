Pod koniec marca tego roku do usługi Xbox Game Pass dołączyła gra Diablo IV. Wyczekiwany tytuł od Activision Blizzard okazał się być niemałym sukcesem w usłudze Microsoftu. Jak wskazują wewnętrzne maile rozsyłane do pracowników firmy, zanotowano znaczący wzrost graczy. Czy to sposób na ostatnie bolączki firmy i konsol Xbox w tej generacji?

Diablo IV tylko w Xbox Game Pass

Jeżeli grać w Diablo IV, to tylko w Xbox Game Pass — tak przynajmniej można by żartobliwie stwierdzić po ostatnim sukcesie gry od Activision Blizzard. Popularna produkcja weszła w skład abonamentu Microsoftu pod koniec marca i szybko zyskała sympatię fanów. Wewnętrzna korespondencja pracowników firmy wskazuje na to, że odnotowano spory wzrost graczy, spośród których wielu rozpoczęło przygodę w tej konkretnej grze.

Obecnie Xbox jest wiodącą platformą dla czwartego Diablo. A wy na jakim sprzęcie gracie? Tytuł jest również dostępny na PC i PlayStation.

To na swój sposób pionierska gra, bo mowa o dużym tytule od Activision Blizzard, który swoją premierę miał w ubiegłym roku. Tytuł niejako przeciera szlaki innym grom tej firmy, która została wykupiona przez Microsoft. Coraz więcej mówi się o Call of Duty w abonamencie, jak i innych dużych produkcjach. Tym razem mielibyśmy móc ogrywać je na premierę, co oczywiście budzi nasze ogromne emocje. Przyznajcie, że choć abonament kosztuje, to i tak jest lepszą opcją od wydawania 350 złotych na nową odsłonę CoD…

Źródło: Gaming Bolt