Call of Duty: Black Ops 6 w Xbox Game Pass na premierę. Fani wniebowzięci

Niezwykle miłe wieści dotarły dziś rano do posiadaczy aplikacji mobilnej Xbox. Program wysłał posiadaczom powiadomienie dotyczące debiutu gry Call of Duty: Black Ops 6 w abonamencie Xbox Game Pass. Gra ma pojawić się w usłudze już w dniu premiery. Okazuje się, że marzenia fanów serii wkrótce zostaną spełnione.

Call of Duty: Black Ops 6 trafi do Xbox Game Pass

“Call of Duty: Black Ops 6 pojawi się w Game Passie pierwszego dnia jeszcze w tym roku” – taka informacja powitała dziś posiadaczy mobilnej apki Xboksa. Chociaż plotki dotyczące pojawienia się serii Call of Duty w abonamencie Microsoftu krążą od dawna, to do tej pory nie mieliśmy żadnego potwierdzenia tych wieści. Jasne, pojawiały się poszlaki, brak było jednak konkretnego potwierdzenia istotnego ruchu ze strony nowych właścicieli Activision.

Teraz okazuje się, że nadchodząca część kultowej serii już od pierwszego dnia będzie dostępna dla posiadaczy abonamentu. Screen z komunikatu możecie zobaczyć poniżej, bo został udostępniony w sieci. Co ciekawe, gra ma otrzymać zwiastun z rozgrywką jeszcze dziś. To sugeruje, że dowiemy się więcej na temat abonamentowego debiutu.

yep, should be officially announced this week. — Jez (@JezCorden) May 28, 2024

W sieci pojawiły się pytania dotyczące tego, czy Microsoft będzie w stanie coś zarobić na udostępnieniu tak dochodowej marki w swojej usłudze. Okazuje się, że taki ruch może jak najbardziej spinać się finansowo. Część graczy i tak dokona zakupu gry, choćby z uwagi na brak chęci posiadania jej “tylko” w ramach abonamentu. Poza tym gro zysków z poszczególnych odsłon serii CoD i tak pochodzi z wszelkiej maści mikrotransakcji. Mowa tu o całej gamie dodatków kosmetycznych, skórek, skinów i innych elementów, które możemy kupić w wewnętrznym sklepie w grze. Swoje zarobią, co do tego nie mam wątpliwości.

Źródło: insider-gaming.com