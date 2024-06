Gracze rzucą się na Xbox Game Pass jak szaleni. Wszystko przez jedną decyzję Microsoftu

Wygląda na to, że bardzo wielu graczy już teraz zdecydowało się na wykupienie abonamentu Xbox Game Pass, gdy tylko wyjdzie Call of Duty: Black Ops 6.

Najpierw mogliście się zastanawiać “czy oni oszaleli”, gdy Microsoft wyjawił, że nowe Call of Duty od dnia premiery będzie dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Teraz prezesi będą mogli chyba liczyć pieniądze, bo zainteresowanie już teraz jest ogromne.

Xbox Game Pass sukcesem, a wszystko dzięki Call of Duty

Oczywiście nie mówię, że jedna gra jest w stanie zagwarantować nagły przypływ gotówki, a także odmienić dotychczas “stratnego” Game Passa, ale to może być początek czegoś zupełnie nowego. W końcu subskrypcja może być pierwszym krokiem do tego, aby wielu graczy zostało z usługą już na stałe albo przynajmniej na dłuższy czas. Microsoft chyba nie zrobił sobie tak dobrej reklamy abonamentu nawet wtedy, gdy próbny miesiąc kosztował 4 złote.

Na Reddicie jeden z graczy zapytał się, czy reszta fanów Call of Duty zamierza wykupić dostęp do usługi, gdy tylko pojawi się w niej Black Ops 6. Pojawiło się wiele komentarzy, w których ludzie przyznają, że cały czas są “dumnymi” abonentami. Mimo wszystko zaskakująco sporo osób faktycznie interesuje się taką możliwością, która do tej pory nie wydawała się dla nich atrakcyjna. Niektórzy przeliczyli, że bardziej opłaca im się kupić dostęp do XGP na parę miesięcy niż kupować grę, w którą zapewne i tak dłużej nie będą grać.

Inni z kolei chcą wypróbować abonament już teraz, zanim Black Ops 6 stanie się dostępne. Dla wielu graczy, którzy uwielbiają kampanie singleplayer, to wręcz idealny sposób na to, aby przejść fabułę nowego CoD-a, bez potrzeby wydawania na grę ponad 300 złotych. W końcu bez chęci grania w multi tak drogi zakup przestaje mieć sens. Inni z kolei wolą wypróbować grę w abonamencie, a potem ewentualnie kupić ją na stałe lub na innej platformie.

Wszystko to oznacza, że wbrew zaskoczeniom i powszechnemu zdziwieniu, Microsoft już teraz może liczyć na sukces. Takiego przypływu graczy Xbox Game Pass mogło nie mieć jeszcze nigdy przedtem. Ale czy na pewno będzie tak dobrze? O tym przekonamy się już 24 października 2024 roku, gdy gra zadebiutuje.

Źródło: Reddit