Call of Duty w końcu w Xbox Game Pass. Microsoft pozamiatał

No cóż – pozamiatane, chciałoby się powiedzieć. Xbox Game Pass to naprawdę dobra subskrypcja, ale z premierami pokroju serii Call of Duty staje się nawet jeszcze lepsza.

Xbox Game Pass z “najgorszym” Call of Duty od dzisiaj?

Od dawna spekulowano, że Call of Duty w końcu pojawi się we flagowym abonamencie dla graczy Microsoftu. Wcześniej firma potwierdziła, że tegoroczna odsłona, czyli Black Ops 6 faktycznie będzie dostępne na premierę. To potencjalnie nie tylko przechylenie szali na korzyść korporacji, ale również i zainteresowanie gigantycznej liczby nowych, potencjalnych klientów. Co ciekawe, nie będzie to jednak pierwsza gra z tej serii w usłudze.

Już dziś w XGP debiutuje Call of Duty: Modern Warfare III, czyli ubiegłoroczna część kultowej marki FPS-ów. Microsoft potwierdził te rewelacyjne wieści za sprawą krótkiego posta na Twitterze. Tylko wystarczyło, aby rozgrzać graczy i fanów marki oraz tych, którzy do tej pory nie chcieli płacić tyle pieniędzy za kolejne odsłony.

sounds good to us: @CallofDuty: Modern Warfare III drops July 24 pic.twitter.com/mWAT6uJLXJ — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 23, 2024

Zapewne stanowi to dopiero początek, bo istnieje bardzo duża szansa na to, że regularnie dodawane będą kolejne gry Call of Duty do cyfrowej biblioteki. Na razie jednak szczegółów nie ma, a gracze i tak mogą liczyć na sporo zabawy. Modern Warfare III w Xbox Game Pass oferuje to samo, co klasyczna wersja gry, czyli kampanię dla pojedynczego gracza, tryb zombie w otwartym świecie i przede wszystkim multiplayer.

Nadal jednak Black Ops 6 będzie pierwszą częścią, która od premiery ma być dostępna w usłudze. Rozpoczęcie od Modern Warfare III może jednak być dobrym pomysłem, bo tytuł określany jest jako jedna z najgorszych części serii od lat. Zapewne wiele osób ominęło więc tę premierę, robiąc sobie rok przerwy od CoD-a. Teraz jednak w ramach regularnie uiszczanej opłaty można ograć fabułę, no i spróbować swoich sił w innych trybach.

Źródło: Twitter