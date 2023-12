Drugi sezon The Last of Us w 2025 roku. HBO pokazuje pierwszą zajawkę

HBO Max pokazało swoją ramówkę na 2024/2025 rok. Na zajawce znajdziemy również serial The Last of Us, a konkretnie – jego drugi sezon.

Popularna platforma streamingowa cały czas znana jest w Polsce jako HBO Max. W przyszłym roku doczeka się jednak fuzji, pojawią się na niej nowe treści i ogólnie zaoferuje więcej do oglądania. Wtedy również zmieni się nazwa na Max. Więcej informacji o niej przeczytacie w tym miejscu.

My tu jednak nie o tym, bo platforma pokazała właśnie pierwszą zajawkę treści, których spodziewać się można w 2024 i 2025 roku. Oczywiście głównie skupiono się na nieodległych premierach, w tym m.in. 2. sezonie fenomenalnego Detektywa, kontynuacji Rodu Smoka i tak dalej.

Wśród delikatnych pokazówek na 2025 rok da się jednak znaleźć to, na co gracze czekają najbardziej – 2. sezon serialu The Last of Us. Oznacza to po prostu tyle, że serial The Last of Us ma doczekać się premiery kolejnego sezonu w 2025 roku. Na filmie nie liczcie jednak na nic nowego, a jedynie potwierdzenie tego, o czym spekulowano już od jakiegoś czasu.

Już wcześniej mówiono o tym, że Pedro Pascal jest powodem, dla którego na 2. sezon trzeba czekać nieco dłużej. Co więcej, niedawno dopiero zakończyły się długie strajki scenarzystów i aktorów, co przesunęło wiele produkcji w czasie. Warto również pamiętać, że aktorzy nie wrócili jeszcze na plan, więc plany dotyczące premiery w 2025 roku nadal mogą stać pod znakiem zapytania.