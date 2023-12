Gra o Tron: Ród smoka na zwiastunie 2. sezonu. Poznaliśmy datę premiery!

HBO sprawiło świetny prezent fanom Gry o Tron na sam początek grudnia. W sieci opublikowano najnowszy zwiastun drugiego sezonu serialu House of the Dragon, czyli Ród Smoka. Przy okazji poznaliśmy również datę premiery tej wyczekiwanej kontynuacji. Fani uniwersum mogą zacierać ręce, ponieważ zapowiada się to genialnie!