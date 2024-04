Max zastąpi HBO Max, ale będzie droższe. Szczegóły nowej oferty

Od dawna przygotowujemy się do startu nowej usługi subskrypcyjnej w naszym kraju. Max ma zastąpić dotychczasowe HBO Max, stawiając na jeszcze więcej treści oryginalnych oraz tytułów od grupy Discovery. Patrząc jednak na ofertę przeznaczoną dla naszych sąsiadów, może być drożej.

Max zamiast HBO Max – oto szczegóły

Jak wiemy oficjalnie, już w czerwcu w naszym kraju będziemy mogli korzystać z usługi Max. Potwierdzono, że automatycznie dostaniemy rozszerzoną ofertę treści, w tym dodatkowe pozycje dokumentalne, transmisje sportowe, a nawet programy telewizyjne od grupy Discovery. Firma chce także inwestować więcej w rodzime produkcje.

To wszystko brzmi bardzo dobrze, ale korporacja przedstawiła już ofertę do niektórych naszych europejskich sąsiadów, jak choćby dla Czech czy Słowacji. W ten sposób dowiedzieliśmy się, czego mniej więcej możemy spodziewać się przy okazji debiutu platformy także i u nas. W zasadzie rebranding ma opierać się na dość prostych zasadach, bo każdy dotychczasowy użytkownik nie będzie musiał nic robić, aby przenieść się na platformę Max. Ot, nasze konta automatycznie doczekają się emigracji.

Do tego zachowany zniżkę rzędu 33%, jeśli tylko aktualnie ją posiadamy. Tylko że zniżka ta liczy się procentowo od ceny wyjściowej usługi, która – wedle regulaminu – może się zmienić. I tak właśnie będzie. Użytkownicy ze Słowacji za wersję HBO płacili 6,99 euro miesięcznie, a teraz zapłacą 7,99 euro miesięcznie. Co ważne, dotychczasowi użytkownicy HBO Max przez dwa miesiące po starcie nowej usługi płacą jeszcze starą cenę. Dopiero potem przechodzą na wyższą cenę (również z uwzględnieniem rabatu 33%), lecz ich konta zostaną przekonwertowane na plan podstawowy.

I tu pojawia się problem, bo plan podstawowy to najtańsza wersja abonamentu, która nie oferuje jakości 4K i Dolby Atmos. Te rzeczy są jednak domyślnie dostępne w pakiecie HBO Max. Jeśli słowaccy użytkownicy będą chcieli mieć dostęp do wyższego standardu, muszą wyłożyć 9,99 euro miesięcznie. Wygląda więc na to, że i Polsce będzie drożej, choć na szczęście rabat 33% nadal pozostaje w mocy, o ile tylko nie anulujemy subskrypcji. Platforma zadbała również o możliwość wyłożenia dodatkowych 3 euro na “pakiet sport”, możliwy do dokupienia dla każdego planu.

Źródło: Wirtualne Media