Diuna 2 już zaraz na streamingu? Wyciekła szybka data premiery

Diuna 2 okazała się nie tylko potencjalnie jednym z najlepszych filmów science-fiction w historii, ale i kasowym hitem, który zarobił 630 mln dolarów w boxoffice. Nic dziwnego, że wkrótce trafi na streaming. Podobno.

Diuna 2 w usługach VOD – kiedy?

Od samego początku przestrzegam Was jednak przed zbytnim zaufaniem w podaną właśnie datę premiery. Jest ona przeciekiem, pochodzącym z danych na stronie DVDs Release Dates, a nie oficjalną informacją. Już wcześniej serwis When to Stream podał debiut filmu w SVOD jako zaplanowany na 2 kwietnia, lecz później potwierdzono, iż jest to fałszywa plotka. Tym samym nie wiemy, ile w nowych wieściach jest prawdy.

Mimo wszystko brzmi to sensownie. Zgodnie z danymi powyższego serwisu, Diuna 2 trafi na streaming już 16 kwietnia 2024 roku, czyli w ciągu najbliższych tygodni. Portal informuje, że wtedy obraz będzie można kupować lub wypożyczać w usługach takich jak Amazon Prime Video czy iTunes. Czy oznacza to także premierę na HBO Max? Tego nie wiemy, ale prezes Warner Bros. David Zaslav już wcześniej mówił, że na ich platformie stanie się dostępny na wiosnę bieżącego roku.

Tym samym między debiutem w kinach a premierą na SVOD minęłoby 46 dni. To naprawdę dużo, gdyż większość filmów wytwórni szybciej pojawia się na streamingu. Wyjątkiem może być m.in. inny kasowy hit jak Barbie. Obraz z Margot Robbie trafił na HBO Max dopiero po 53 dniach od premiery w kinach. Podobnie długi okres z Diuną 2 nie byłby niczym zaskakującym.

