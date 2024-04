Najbardziej oczekiwany spin-off Gry o Tron skasowany

Jon Snow to jedna z najbardziej uwielbianych postaci z serialowej Gry o Tron i nic dziwnego. Kit Harington mistrzowsko sportretował nieustępliwą, ale bardzo ludzką postać. Dlatego też fani od dawna czekali na nowe wieści w sprawie spin-offu z tą postacią w roli głównej. No to się doczekali…

Jak donosi ScreenRant, HBO Max skasowało spin-off. Nie będzie to przesadą, jeśli stwierdzę, iż to jeden z najbardziej oczekiwanych seriali osadzonych w realiach Siedmiu Królestw. Tym bardziej taka decyzja może zaskakiwać. W końcu wystarczyłoby tak naprawdę niejako powtórzyć najlepsze motywy ze Snowem znane z głównej serii i przeszczepić je na jego dalsze losy. Tak się niestety nie stanie.

Tak naprawdę nigdy o tym nie mówiłem, ponieważ było to w fazie rozwoju. Nie chciałem, by wyciekła informacja, że trwają nad nią prace i nie chciałem, by doszło do sytuacji, w której ludzie zaczęliby teoretyzować, ekscytując się tym lub nienawidząc tego pomysłu, podczas gdy może się to nigdy nie wydarzyć. Ponieważ w fazie rozwoju patrzysz pod każdym kątem i sprawdzasz, czy jest to tego warte. A obecnie nie jest. Obecnie nie ma go w planach, ponieważ nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej historii, którą wszyscy bylibyśmy wystarczająco podekscytowani. Postanowiliśmy więc na razie odłożyć narzędzia. Być może w przyszłości do niej wrócimy, ale na razie nie. Jest mocno odłożona na półkę.

– powiedział Kit Harington