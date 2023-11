Żegnaj HBO Max, witaj Max. Nowe szczegóły o usłudze w Polsce

Jak pisaliśmy już jakiś czas temu, HBO Max przechodzi zmiany, w tym w Polsce. Serwis przestaje istnieć w skali globalnej, ale nie ma co się martwić. Max nadal będzie tą samą usługą, lecz ze zdrowym zastrzykiem nowości. Wirtualne Media podają, jakie rzeczy czekają na subskrybentów, w tym szczegóły „najlepszego contentu od TVN”.

W Stanach Zjednoczonych przejście na Max oznaczało powiązanie HBO jeszcze mocniej z grupą Discovery. W Polsce mniej więcej chodzi o to samo, z tym że zawartość będzie związana z naszym krajem. Oznacza to nie tylko więcej rodzimych treści, ale i kolejne produkcje oryginalne powstające w naszym kraju.

Max z większą polską zawartością

Dyrektor generalna TVN Kasia Kieli zdradziła szczegóły w trakcie minionego wydarzenia Content Day. Max to jej zdaniem „długofalowa inwestycja w polski rynek, polski kontent”. Firma chce bardziej poruszyć widzów i przyciągnąć ich przed ekrany, co potencjalnie oznacza, że będzie więcej treści nastawionych właśnie na emocje. Wygląda na to, że doczekamy się tam treści także od TVN-u, w tym produkcje dostępne na Player. Co ciekawy, streamingowy serwis stacji telewizyjnej ma ponoć nadal funkcjonować.

Mam nadzieję, że Max najpełniej odpowie na polskie potrzeby. Jest to platforma, która z jednej strony będzie łączyła to, co najlepsze po stronie globalnej, czyli kontent Warner Bros. Discovery, HBO i tzw. Max Originals, a z drugiej – najlepszy kontent TVN i najlepszy kontent, który razem stworzymy. – powiedziała Kasia Kieli, president & managing director Warner Bros. Discovery Poland oraz CEO TVN

Brzmi obiecująco, ale na więcej szczegółów trzeba zaczekać. Max startuje w Polsce w przyszłym roku.