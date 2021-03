Bohaterki Resident Evil. Wybieramy TOP 8 najlepszych cosplayów

Resident Evil to idealny materiał źródłowy do cosplayu. Seria Capcom jest chętnie adaptowana przez artystów, a my zebraliśmy kilka najciekawszych kreacji.

Seria RE podobnie jak Wiedźmin to jeden z ulubionych tematów cosplayerek i cosplayerów. Adaptacje kultowych postaci zbierają sporą uwagę wśród fanów uniwersum i nie ma w tym niczego dziwnego. Oto lista ośmiu naszym zdaniem najciekawszych cosplayów z Resident Evil.

Lady Dimitrescu – cocostella

Wampirzyca z Village bardzo spodobała się społeczności i Capcom chętnie dzieli się ciekawostkami na jej temat. Przy okazji cosplayerki również zainteresowały się Lady Dimitrescu.

Daniela – Leahchu

Córka Dimitrescu również została ciepło przyjęta przez cosplayerki. Daniela to bez wątpienia niepokojąca persona, ale trudno odmówić jej specyficznego uroku.

Ada Wong – yukilefay

Legendarna Ada Wong to jedna z najpopularniejszych postaci z całego Resident Evil. Słynna bohaterka przewinęła się przez wiele odsłon i do dziś jest chętnym kandydatem do adaptacji cosplayerek. W tym przypadku widzimy bardzo ciekawą kompozycję od yukilefay.

Ada Wong – cocostella

Nie mniej ciekawie za Adę wzięła się cosostella. Tym razem agentce towarzyszy grupa nieumarłych. Nie sposób nie zwrócić uwagi na charakteryzację przegnitych rąk chwytających panią Wong.

Lady Dimitrescu – Kalinka Fox

Lady Dimitrescu znów pojawia się w zestawieniu. Co więcej, powraca w bardziej kameralnym, ale nie mniej efektownym wydaniu. Kalinka Fox podeszła do postaci z nieco innej perspektywy.

Jill Valentine – Yukilefay

Jill Valentine stoi wysoko w topce najchętniej wybieranych przez cosplayerki postaci. Jej popularność nie szkodzi jednak efektowi końcowemu, wszak bohaterkę łatwo zaadaptować do rzeczywistości. Yukilefay prezentuje swoją wizję bohaterki.

Jill Valentine – Milena Vigo

Ponownie Jill Valentine, ale w nieco innej wersji. Agentka S. T. A. R. S. w wykonaniu Mileny Vigo robi wrażenie, a dodatkowo warto wyróżnić świetne zdjęcie. Fortepian bez wątpienia dodaje całości klimatu.

Daniela – nowa gwiazda Resident Evil w wersji blood.raven

Mimo wszystko, to właśnie Daniela zdobywa podium. Widzimy tu podobne wydanie do tego od Leahchu, ale w pakiecie dostajemy ciekawe sportretowanie charakteru wiedźmy. Czuję, że Daniela zostanie ulubienicą cosplayerek.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.