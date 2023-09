Wiedźmin 4 lub serial Netflix z taką Ciri to byłoby coś. Genialna kreacja

Wiedźmin 4 to jeszcze odległa perspektywa dla graczy, lecz bardzo możliwe, że jako główną postać zobaczymy tam właśnie Ciri. Z kolei na pewno Lwiątko z Cintry odegra pierwszoplanową rolę w 4. sezonie serialu Netflixa.

Kto czytał wiedźmińską sagę Andrzeja Sapkowskiego ten wie, ile miejsca pisarz poświęcił Ciri. Śmiało można rzec, że to równorzędna postać w uniwersum, która ramię w ramię stoi z Geraltem. Widać to było w 3. sezonie serialu Netflix, a jeszcze bardziej zostanie uwypuklone w nadchodzącym sezonie. To właśnie Cirilla przejmie „dowodzenie”, jeśli chodzi o pierwszoplanową postać.

Ciri może się również pojawić jako główna bohaterka zapowiedzianej już gry Wiedźmin 4. Może, ponieważ studio CD Projekt RED nie potwierdziło żadnych szczegółów. Wiemy jednak, że nadchodząca odsłona gry to początek nowej sagi w ramach franczyzy, a sam Geralt wraz z zakończeniem Dzikiego Gonu odszedł na emeryturę.

Wiedźmin i idealna Ciri. Co powiesz na taką kreację bohaterki?

Zajrzałem ostatnio ponownie na facebook’owy profil Kalinka Fox Cosplay , który zresztą gorąco polecam fanom cosplay’u. Odwiedziłem go właśnie z myślą o Ciri, by sprawdzić, czy wspomniana modelka wcielała się w Lwiątko z Cintry. Wybrałem dla Was kilkanaście pięknych zdjęć, robionych na przestrzeni kilku lat. Jedna sesja od razu skojarzyła mi się z serialem Wiedźmin, a raczej tym, jak chciałbym, by wyglądała w nim Ciri. Inny z kolei pokazał dziewczynę tak, jak mogłaby wyglądać w czwartej części gry od CD Projekt RED. Zatem zapraszam do oglądania i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taką Ciri na małym ekranie lub w grze! Na deser zobaczycie bohaterkę w klimacie gry Cyberpunk 2077.

Na drugiej podstronie wymarzona Ciri do gry Wiedźmin 4 i serialu Netflix.