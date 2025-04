Wydała 3,6 tys. zł, by zmienić się w Ciri. Sam Wiedźmin by pozazdrościł takiego rynsztunku

Jeśli sądzicie, że cosplay to tania zabawa lub jedynie pokazywanie kobiecych wdzięków, jesteście w błędzie. Zobaczcie kapitalną kreację nawiązującą do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, która kosztowała tysiące.

Zapraszamy na piękny cosplay Ciri w pełnej zbroi, który powstał na podstawie grafiki koncepcyjnej z gry Wiedźmin 3 autorstwa Klausa Wittmanna. Wykonania stroju oraz wcielenia się w Dziecko Niespodziankę podjęła się LittleLucky, która wyszła obronną ręką z trudnego zadania, a my możemy podziwiać piękne zdjęcia, wykonane przez artystkę World of Gwendana.

Wiedźmin 3 – grafika koncepcyjna przemieniona w cosplay Ciri

Na początek zobaczcie grafikę, która była inspiracją do najnowszego cosplay’u Ciri. Jeśli chodzi o styl, od razu można ja skojarzyć z podstawowym rynsztunkiem Geralta. Jednak zbroja Cirilli zawiera np. stalowe elementy, których nie widzieliśmy u Białego Wilka. Jest również bardziej szczegółowa i oczywiście dopasowana do kobiecej sylwetki.

Ciri w pełnej zbroi. Grafika koncepcyjna autorstwa Klausa Wittmanna.

LittleLucky wybrała sobie zatem dosyć trudne zadanie, a jak się zaraz przekonacie, również czasochłonne i dosyć drogie. Dziewczyna podzieliła się w mediach społecznościowych nie tylko zdjęciami, lecz również filmikiem, na którym pokazuje wydatki, a nawet przelicza na dolary godziny i dni, które poświęciła na przygotowanie kreacji. W końcu czas to pieniądz, więc nie dziwi nas takie całościowe podejście do kosztów.

Wiemy już, skąd pomysł na cosplay Ciri, wiemy też kto podjął się zadania oraz kto wykonał zdjęcia. Pora zatem na efekty, a te są po prostu wspaniałe. Można powiedzieć z przymrużeniem oka, że sam Wiedźmin pozazdrościłby Cirilli takiego rynsztunku.

Tak LittleLucky zmieniła się w Ciri

LittleLucky wyliczyła (zobaczcie filmik poniżej), że na sprzęt oraz materiały służące do wykonania kreacji wydała nieco ponad 953 dol., co w przeliczeniu na złotówki daje nam prawie 3,6 tys. zł. Prace trwały dosyć długo, bo ponad 87 godzin, czyli ponad 3,6 dnia, zakładając ciągłą pracę bez przerwy na sen i posiłki (co jest oczywiście niemożliwe). Przeliczając godziny robocze na pieniądze, po federalnej płacy minimalnej, wyszło 634 dol., zatem kolejne 2390 zł! Łącznie daje to kwotę niemal 6 tys. zł. Warto wspomnieć, że wszystko zostało ręcznie wykonane z pianki EVA, sztucznej skóry i druku 3D.

Strój strojem, ale w świecie cosplay’u ważny jest również makijaż. LittleLucky podzieliła się krótkim wideo, na którym możemy podejrzeć ostatnie przygotowania przed sesją zdjęciową.

Jakie są efekty pracy? Naszym zdaniem bardzo dobre, a jak pisze cosplay’erka, duże brawa należą się również fotografowi, czyli wspomnianemu wcześniej World of Gwendana. To dzięki jego doświadczeniu możemy zobaczyć przygotowany rynsztunek na tak dobrych ujęciach.

LittleLucky podkreśla, że praca nad cosplay’em to była absolutna przyjemność: Nie mogę przestać patrzeć na te zdjęcia, jestem taka szczęśliwa, że ​​mogę oddać hołd postaci, którą tak bardzo kocham!! Mamy nadzieję, że wykonanie rynsztunku oraz fotki również i Wam się spodobały.

Źródła: Facebook, Instagram, Reddit, YouTube