Dziewczyny z Wiedźmina 3. Wybieramy TOP 10 najlepszych cosplayów

Nie od dziś wiadomo, że Wiedźmin 3 to raj dla cosplayerek i cosplayerów. Prezentujemy listę 10 kreacji, które wyjątkowo dobrze oddają ducha wirtualnych postaci.

Mało która gra jest tak lubianym materiałem do cosplayu jak nasz rodzimy Wiedźmin 3. Tytuł CD Projekt do dziś cieszy się sporą popularnością i trudno się dziwić. To wiekopomne dzieło z bohaterami, którzy zapadają w pamięć na długie lata.

Przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych, żeńskich cosplayów, które (naszym zdaniem) najlepiej oddają postacie, które obserwowaliśmy na naszych ekranach.

Shani – Lyumos

Shani to chyba jedna z ulubionych bohaterek graczy. Uroczą medyczkę sportretowała Lyumos, która pojawi się później jeszcze raz w tym zestawieniu. Cosplay świetnie oddaje charakter i oczywiście wygląd ulubienicy fanów Wiedźmina, a do tego same zdjęcia autorstwa KIRY są świetne.

Yennefer – MyBoo

Zdaję sobie sprawę, że to mocno kontrowersyjny wybór. Gracze nie byli zachwyceni tym cosplayem, aczkolwiek moim zdaniem prezentuje się on bardzo nietypowo i właśnie dzięki temu przykuwa uwagę. Yennefer w takim wydaniu może się nie podobać, ale samo oddanie charakteru postaci wyszło MyBoo wręcz wzorowo.

Cerys an Craite – Sparrowhawk

Uniwersum Wiedźmina kryje postacie, które rzadko są obiektem zainteresowania artystów. Cerys an Craite jest jedną z nich, ale Sparrowhawk pokazała, że potrafi przełożyć na świat rzeczywisty praktycznie każdą bohaterkę.

Keira Metz – Lesika

Lubiana przez graczy bardziej lub mniej Keira Metz z kolei często trafia na salony cosplay’u. Co więcej, kreacje z tą bohaterką często są tymi ciekawszymi. Lesika perfekcyjnie zaprezentowała swoją wizję na słynną czarodziejkę i chyba przyznacie sami, że tak mogłaby wyglądać Keira w kolejnej growej adaptacji Wiedźmina.

Iris von Everec – Jekaterina Lann

Pamiętacie jeszcze zadanie z Iris von Everec w roli głównej? Ja pamiętam je doskonale i zresztą bardzo ciepło wspominam. Mroczna bohaterka rzadko jest wybierana na obiekt cosplay’u, ale Jekaterina Lann pokazuje, że to jedna z ciekawszych do zaadaptowania postaci. Mrok i smutek wylewają się z ekranu, ale o to właśnie chodziło

Triss – Mikahazuki

Triss to faworytka cosplayerek i graczy. Praktycznie co drugi cosplay z Wiedźmina portretuje rudowłosą czarodziejkę, ale w natłoku bliźniaczych kreacji można natknąć się na ciekawsze projekty. Twór Mikahazuki błyszczy dzięki fenomenalnym zdjęciom i aparycji samej artystki.

Shani – Tyna

Na liście znów pojawia się Shani, lecz tym razem w nieco innym, bardziej stonowanym wydaniu. Świetnemu kostiumowi Tyny pomagają fenomenalne fotki autorstwa Made by Dobrochna.

Yennefer – Dante Heks

Yennefer żegna się z zestawieniem w wielkim stylu. Ponownie należy docenić oddanie charakteru nadąsanej czarodziejki oraz świetny kostium. Dante Heks mogłaby spokojnie wcielić się w Yenn w serialu Netflixa i nikt nie poczułby się chyba specjalnie urażony.

Triss – Lyumos

Obiecaliśmy powrót Lyumos i słowa dotrzymujemy. Cosplayerka wcieliła się również w Triss, a sama kreacja niesie ze sobą historię dla fanów gry. Czarodziejka trzyma w rękach różę pamięci, którą dostaje (lub nie, zależy to od naszego wyboru) od Geralta. Fenomenalny cosplay – Triss wygląda jak żywcem wyciągnięta z ekranu.

Cosplay tak dobry, jak Wiedźmin 3 -Ciri od Nataszy Koczetkowej

Ciri nie pojawiła się jeszcze w topce, ale jak już się pokazała, to z hukiem i w akompaniamencie donośnej muzyki. Natasza Koczetkowa stworzyła jeden z najlepszych cosplayów z Wiedźmina 3 i przy okazji jeden z lepszych, jakie kiedykolwiek widziałem. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie patrzę właśnie na zrzut ekranu z Dzikiego Gonu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.