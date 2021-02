Wampirzyca z Resident Evil Village to olbrzym. Capcom rozwiewa wątpliwości

Capcom zdradził kolejną ciekawostkę na temat Resident Evil Village. Okazuje się, że główna antagonistka jest w istocie piekielnie wysoka.

Prezentacja najnowszego Resident Evil odbiła się szerokim echem w całej branży. Szczególnie dużo uwagi zebrały wampirze antagonistki, a w szczególności ich matka – Lady Dimitrescu.

Lady cechuje spory wzrost i na internetowych forach rozpoczęły się (o dziwo bardzo zażarte) dyskusje na temat tego, ile wzrostu ma potężna wampirzyca. Capcom postanowił zareagować na głośne teorie graczy i rozwiał wszelki wątpliwości.

Reżyser kreatywny Resident Evil Village – Tomonori Takano – ujawnił, że Lady Dimitrescu ma prawie trzy metry wzrostu!

Niedawno Lady Dimitrescu i jej córki otrzymały sporo uwagi, znacznie więcej niż oczekiwaliśmy. To świetnie, że stanęły w świetle reflektorów jako ikony Village. Lady Dimitrescu zyskała szczególnie spory pogłos zarówno w kraju jak i za granicą, co uczyniło cały zespół deweloperów bardzo szczęśliwym. Słyszałem, że jej wzrost szczególnie mocno Was interesuje…

Jeśli wliczymy jej kapelusz i wysokie obcasy, to ma 2.9 metra wysokości.

Czytamy w poście Capcom na Twitterze