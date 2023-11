Triss Merigold oszałamia w tej sukni i bieliźnie. Strój powstawał 2 lata!

Niektórym wydaje się, że zrobienie profesjonalnego cosplay’u wymaga jedynie ładnej dziewczyny i pstryknięcia kilku fotek. Niektóre modelki poświęcają jednak sporo czasu na przygotowanie się do sesji. Tak było np. w przypadku tych zdjęć, na których widzimy Triss Merigold z gry Wiedźmin 3.

Zapraszamy na starszy, lecz jakże udany cosplay inspirowany grą Wiedźmin 3: Dziki Gon. Co ciekawe, prezentowana modelka nie wzięła sukni oraz bielizny z wypożyczalni, tylko sama nad nią pracowała. A to pokazuje, że nie mamy do czynienia jedynie ze zdjęciami nastawionymi na szybki zarobek (bo nie oszukujmy się, profesjonalne modelki utrzymują się czasem z takich sesji), lecz stoi za tym również pasja i po prostu styl życia.

Więc jako Triss Merigold zobaczymy tutaj modelkę purple.amelie, która na Instagramie posiada całkiem rozbudowany fanpage. Możemy tam zatem zobaczyć dziewczynę w różnych wcieleniach, jest Ada Wong z Resident Evil, księżniczka Zelda czy gorące wydanie androida B2 z NieR: Automata.

Wracając jednak do Triss – purple.amelie przyznaje, że szycie sukienki ze zdjęć zajęło dwa lata, a wykonanie haftów pochłonęło mnóstwo czasu. Podobnie było z bielizną, która została wykonana ręcznie i okazała się najpiękniejszą, przy jakiej dziewczyna pracowała. Biżuteria też powstała specjalnie z myślą o tym cosplay’u.

Zatem zobaczcie efekt mozolnej pracy cosplay’erki, który naszym zdaniem jest godny zauważenia oraz uznania.

Wiedźmin 3 – cosplay Triss w wykonaniu purple.amelie [12 zdjęć na podstronach]

