PS5 Pro ulepszy polski megahit | Newsy - PlanetaGracza

Silent Hill 2 Remake jest przepiękną pozycją. Do tego szalenie klimatyczną, miejscami klaustrofobiczną i przeładowaną tak mocną atmosferą grozy, że… klękajcie narody. Nic dziwnego, że w naszej recenzji tytuł ten zdobył okrągłe 5/5, a sam określiłem go mianem “nie tylko odświeżenia, ale i usprawnienia chyba każdej bolączki, do której mogłem przyczepić się wiele lat temu”.

Szkoda tylko, że przez długi czas nie było wiadomo, czy Bloober Team zamierza ulepszyć swój hit (bo to jest jednak Hit przez duże “H”), czy też porzuciło taką ewentualność. Teraz dowiedzieliśmy się, że psychologiczny horror faktycznie został oznaczony jako gra “PS5 Pro Enhanced”, czyli ulepszony do najnowszej konsoli japońskiego producenta.

Taka informacja pojawiła się przynajmniej na oficjalnej karcie gry w PS Store. Cyfrowy sklep od niedawna kataloguje wszystkie gry, które dostają aktualizacje z myślą o sprzęcie. Niestety, twórcy nie przedstawili oficjalnie żadnych szczegółów. Na bazowej konsoli PS5, Silent Hill 2 Remake oferuje tryb jakości i tryb wydajności, z których pierwszy wykorzystuje dynamiczną rozdzielczość 1440p przy 30 klatkach na sekundę, a drugi działa w 1080p przy 60 fpsach. Żaden z nich niestety nie jest aż tak dobry, bo zdarzają się mocne przycięcia. Zgaduję, że PS5 Pro pozwoli na ich wyeliminowanie z równoczesnym zwiększeniem bazowej jakości.

Gdzie kupić PS5 Pro w Polsce?

Aktualnie nie musicie bać się o brak dostępności konsol.

Źródło: PushSquare