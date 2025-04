Najbliższe cztery tygodnie przyniosą ciekawe tytuły, jeśli chodzi o świat gier. Otrzymamy bowiem kilka wyczekiwanych produkcji, w tym remaster kultowej platformówki z 1997 roku, jak również nową część serii Commandos. To jednak tylko dwie produkcje spośród najlepszych 10 premier miesiąca, jakie wybraliśmy dla Was w poniższym zestawieniu. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Najlepsze premiery gier kwiecień 2025 – TOP 10

Croc: Legend of the Gobbos

data premiery: 2 kwietnia 2025

platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

producent: Argonaut Games

wydawca: Argonaut Games

Nowy miesiąc rozpoczynamy dość nostalgicznie. Już dzisiaj na rynku debiutuje bowiem zremasterowana wersja klasycznej gry platformowej 3D z 1997 roku, czyli oczywiście Croc: Legend of the Gobbos. Remasterem zajęło się studio Argonaut Games, które odpowiada również za pierwowzór. Zgodnie z oczekiwaniami, w swoim nowym wydaniu produkcja zaoferuje ulepszoną oprawę graficzną, dostosowany do czasów współczesnych model sterowania, jak również dodatkową zawartość.

Historia nie różni się w żadnym stopniu od oryginału. Ponownie wcielamy się więc w tytułowego krokodyla Croca, którego wychowały włochate stworki znane pod nazwą Gobbos. Złowieszczy baron Dante oraz jego armia najechały jednak na spokojną krainę tych istot, porywając je i zamieniając w swoich więźniów. Gracz ma za zadanie ocalić swoich przyjaciół, tym samym stawiając czoła samemu baronowi. Mechanika również pozostała taka sama w praktyce, aczkolwiek przystosowano ją do nowoczesnych kontrolerów. Na potrzeby remastera przygotowano także Crocipedię, czyli muzeum zawierające cyfrowe prezenty dla fanów.

Steel Hunters

data premiery: 2 kwietnia 2025

platformy: PC (wczesny dostęp)

producent: Wargaming

wydawca: Wargaming

Steel Hunter to dystrybuowana w modelu free-to-play strzelanka w klimatach science fiction. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Wargaming, czyli deweloperzy znani z popularnej marki World of Tanks. Po raz kolejny otrzymujemy tytuł skoncentrowany na zabawie w ramach trybu wieloosobowego. Przenosimy się w przyszłość, w której Ziemia przeżyła wielką katastrofę i runęła w gruzach. Ludzkość, choć sponiewierana, nie zamierza się jednak poddawać. Wszystko za sprawą cennego zasobu znanego jako Starfall. To właśnie do zabezpieczenia jego źródeł przydzielono tytułowych mechanicznych Łowców.

The Last of Us: Part II Remastered

data premiery: 3 kwietnia 2025

platformy: PC

producent: Naughty Dog/Nixxes Software

wydawca: Sony Interactive Entertainment

The Last of Us: Part II Remastered to odświeżona wersja bestsellerowej produkcji z 2020 roku od studia Naughty Dog. Remaster zapewnił ulepszoną oprawę graficzną (oraz dostosowanie do konsoli PlayStation 5, na której ulepszona wersja gry zadebiutowała na początku ubiegłego roku), jak również nową zawartość w ramach rozgrywki. Pojawił się bowiem tryb No Return, stanowiący połączenie survivalu z elementami roguelike i przenoszący nas na arenę. Każde podejście oznacza różnych przeciwników i wydarzenia, a przetrwanie zapewnia nam dostęp do ekskluzywnych nagród. Oprócz tego mamy tryb speedrunowy, polegający na możliwie jak najszybszym ukończeniu kolejnych etapów. Jest także Guitar Free Mode, pozwalający grać na gitarze w każdym momencie, oraz Lost Levels, w którego ramach możemy doświadczyć poziomów oraz scen, których ostatecznie w grze nie umieszczono.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2025 – TOP 10

South of Midnight

data premiery: 8 kwietnia 2025

platformy: PC, XSX

producent: Compulsion Games

wydawca: Xbox Game Studios/Microsoft Studios

South of Midnight to klimatyczna gra przygodowa akcji od studia Compulsion Games, której wydaniem zajęło się Xbox Game Studios. Gracz wciela się w Hazel, młodą kobietę, która straciła matkę i dom w wyniku huraganu. Bohaterka odkrywa, że posiada nadprzyrodzone zdolności jako Tkaczka (z ang. Weaver), pozwalające zszywać zerwane magiczne więzi i uspokajać wzburzone duchy. Korzystając z tych umiejętności, Hazel wyrusza na pełną wyzwań podróż, aby odkryć tajemnice swojej rodziny i naprawić świat pełen magii oraz chaosu. W swojej misji nie jest jednak sama, bowiem towarzyszy jej rozgadany Sum (z ang. Catfish).

Commandos: Origins

data premiery: 9 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Claymore Game Studios

wydawca: Kalypso Media

Commandos: Origins to długo wyczekiwana odsłona kultowej serii gier taktycznych czasu rzeczywistego od zespołu Claymore Game Studios. Akcja gry przenosi nas do czasów II wojny światowej, gdzie poznajemy początki działalności legendarnej grupy komandosów. Drużyna podejmuje się misji w różnych zakątkach świata – od pustynnej Afryki po skute lodem tereny Arktyki – wykonując sabotaże, operacje ratunkowe i nie tylko. Zachowany został klasyczny widok z lotu ptaka, a sama gra ponownie kładzie nacisk na skradanie oraz taktyczne podejście. Każdy z komandosów posiada unikalne zdolności, zaś interaktywne środowisko pozwala m.in. na ciche eliminowanie wrogów, czy też używanie pułapek lub eksplozji.

Forever Skies

data premiery: 14 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5

producent: Far From Home

wydawca: Far From Home

Forever Skies to polski survival z perspektywą pierwszoosobową, stworzona przez niezależne studio Far From Home. Przenosimy się do postapokaliptycznej przyszłości, w której Ziemia została zniszczona przez katastrofę klimatyczną. Powierzchnię planety pokrywa toksyczna warstwa pyłów, a resztki ludzkości zamieszkują w stacjach orbitalnych. Gracz wciela się natomiast w naukowca, który wraca na swoją planetę w poszukiwaniu lekarstwa na tajemniczą chorobę wyniszczającą ocalałych. Podczas eksploracji opuszczonych terenów odkrywamy nie tylko sekrety przeszłości, ale także stawiamy czoła nieznanym jak dotąd zagrożeniom.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2025 – TOP 10

Post Trauma

data premiery: 22 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Red Soul Games

wydawca: Raw Fury Games

Post Trauma to psychologiczny survival horror z perspektywy trzeciej osoby, który został stworzony przez niezależne studio Red Soul Games i wydany przez Raw Fury Games. Gra inspirowana jest klasykami gatunku, takimi jak Silent Hill czy The Medium. Gracz wciela się w Romana, mężczyznę, który z niewyjaśnionych przyczyn budzi się w opuszczonym wagonie metra. Otaczają go niepokojące plakaty i zamknięte przejścia, a mapa stacji nie przypomina mu absolutnie niczego. Po drodze Roman napotyka coraz więcej sekretów, a także przerażające potwory, które początkowo uważa jedynie za wytwory koszmaru sennego. Jego celem jest więc odkrycie prawdy o tym dziwnym świecie i znalezienie drogi ucieczki.

Amerzone: The Explorer’s Legacy

data premiery: 24 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Microids/Anuman Interactive

wydawca: Microids/Anuman Interactive

Amerzone: The Explorer’s Legacy to remake klasycznej gry przygodowej z 1999 roku, stworzonej przez legendarnego belgijskiego rysownika i projektanta gier, Benoîta Sokala, znanego również z serii Syberia. Nowa wersja została opracowana przez studio Microids we współpracy z Anuman Interactive. Wcielamy się tutaj w młodego reportera, który wyrusza do tytułowego Amerzone – tajemniczej krainy w Ameryce Łacińskiej. Jego misją jest spełnienie ostatniego życzenia podróżnika Alexandra: odnalezienie i zwrócenie jaja Wielkiego Białego Ptaka, który według legendy spędza całe życie w locie. Po drodze spotkamy różne postacie i dowiemy się więcej na temat świata. Remake wiernie odtwarza fabułę oryginału, aczkolwiek wzbogaca ją o nowe wątki.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2025 – TOP 10

Clair Obscur: Expedition 33

data premiery: 24 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Sandfall Interactive

wydawca: Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 to trzecioosobowa gra jRPG z turowym systemem walki, stworzona przez francuskie studio Sandfall Interactive. Przenosimy się do fantastycznej krainy, nad którą czuwa śmiercionośne bóstwo zwane Malarką. Co roku maluje ona liczbę na Monolicie, zaś każdy, kto osiągnie ten wiek, zamienia się w pył. Gracz wciela się w członka ekspedycji mającej na celu powstrzymanie tego cyklu i uratowanie pokolenia 33-latków. Oprócz walki, gra zapewnia eksplorację oraz zagadki, a także system rozwoju naszej drużyny.

Days Gone Remastered

data premiery: 25 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5

producent: Bend Studio

wydawca: Sony Interactive Entertainment

Days Gone Remastered to odświeżona wersja postapokaliptycznej gry akcji z otwartym światem, pierwotnie wydanej w 2019 roku na PlayStation 4 i w 2021 roku na PC. Remasterem również zajęło się Bend Studio oraz Sony Interactive Entertainment, a trafi on na PlayStation 5 oraz komputery osobiste. Ulepszona wersja wprowadza kilka nowych trybów gry, które wzbogacają doświadczenie znane z oryginału. Znajdziemy wśród nich chociażby Horde Assault, czyli survivalowy tryb arcade, w którym gracze muszą odpierać coraz większe fale przeciwników, zdobywając punkty i odblokowując nagrody. Jest też Permadeath Mode i Speedrun Mode. Oprócz tego remaster oferuje ulepszony tryb fotograficzny.