PS5 Pro ma własną kategorię w PS Store. Już jutro wielka premiera

Zostały ostatnie godziny do premiery PS5 Pro, co oznacza, że Sony dopina już ostatnie szczegóły przed debiutem sprzętu. W sklepie PS Store pojawiła się nawet osobna zakładka poświęcona tej konsoli. To tam znajdziemy wszystkie gry, które uruchomimy w lepszej formie na nowym sprzęcie.

PS5 Pro z osobną zakładką w PS Store — Sony gotowe na premierę

Lista gier wspieranych przez PS5 Pro nieustannie rośnie, a gracze mogą mieć trudności w poznaniu ich wszystkich. Na szczęście Sony zadbało o to, aby na premierę nowego sprzętu wszyscy wiedzieli, w co warto na nowej konsoli zagrać. W sklepie PS Store pojawiła się osobna kategoria “gier na PlayStation 5 Pro”. O ile urządzenie wspiera te same gry, co bazowa konsola, to dopisek Pro oznacza, że można uruchamiać je po prostu lepiej.

W nowej kategorii znajdziemy wszystkie te gry, które wykorzystują potencjał nowej konsoli i oferują graczom lepszą wydajność oraz grafikę. To proste, acz świetne rozwiązanie. Z pewnością ułatwi posiadaczom nowego sprzętu nawigację po bibliotece gier.

— Reforge Gaming (@ReforgeGaming) November 5, 2024

Premiera nowego sprzętu Sony już jutro, czyli 7 listopada. Ulepszona konsola pozwoli skorzystać z nowych wersji gier, które wykorzystają nową moc urządzenia. Za jeden z najważniejszych elementów sprzętu deweloperzy uznają PSSR, czyli PlayStation Spectral Super Resolution. Uczenie maszynowe pozwala wykrzesać z konsoli jeszcze lepszą wydajność, dzięki czemu gry odpalimy nie tylko w lepszej rozdzielczości, ale także w wyższej liczbie klatek na sekundę.

