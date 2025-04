Nowy miesiąc to nie tylko nowe gry dołączające do biblioteki. Wiemy już, że w obecnym miesiącu Xbox Game Pass straci aż 7 pozycji. O jakich grach mowa? Wśród nich można znaleźć kilka perełek i produkcji wysokiej jakości.

Na początek łapcie kilka ciekawych promocji na abonament Microsoftu.

Każdą z powyższych ofert aktywujecie w Polsce. Bez potrzeby używania VPN i innych sztuczek.

Te gry znikną z abonamentu Xbox Game Pass

Pojawiła się informacja na temat gier, które znikną z usługi Microsoftu w tym miesiącu. Pozycji jest aż 7, a wśród nich znajdziemy kilka naprawdę dobrych pozycji. Przykład? Shadow of the Tomb Raider – kto nie grał, to koniecznie powinien nadrobić. Podobnie zresztą, jak i Botany Manor czy Orcs Must Die! 3. Jest w co grać – ale to już ostatnie chwile na skorzystanie z tych pozycji.

Poniżej wszystkie gry, które znikną z abonamentu Xbox Game Pass w kwietniu:

Botany Manor

Coral Island

Harold Halibut

Homestead Arcana

Kona

Orcs Must Die! 3

Shadow of the Tomb Raider

Turbo Golf Racing

Zobacz też: Gry za darmo – na PC i konsole, każdego dnia coś nowego

Nie przegap żadnej nowości w świecie Game Pass! Śledź nasz dział poświęcony tej usłudze, aby być na bieżąco z najnowszymi premierami, ukrytymi perełkami i zapowiedziami nadchodzących hitów. Odkryj najlepsze gry dostępne w abonamencie, sprawdź nasze rekomendacje i bądź pierwszym, który dowie się o zmianach w bibliotece.

Źródło: trueachievements.com