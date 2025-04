Bloodborne 2? Blisko, ale niestety nie. FromSoftware ujawniło nową grę o wampirach na Nintendo Switch 2

Jedną z największych niespodzianek dzisiejszego pokazu Nintendo Direct była zapowiedź nowej gry twórców Elden Ring, The Duskbloods.

Tego gracze chyba się nie spodziewali. Podczas dzisiejszego pokazu Nintendo Direct przedstawiciele studia FromSoftware oficjalnie zaprezentowali swój nowy projekt pod tytułem The Duskbloods. Była to oczywiście naprawdę duża niespodzianka, ponieważ mówimy tutaj o twórcach takich hitów jak Dark Souls, Bloodborne, czy też Elden Ring. Co ciekawe, gra będzie ekskluzywna dla konsoli Nintendo Switch 2.

Nowa gra FromSoftware na Nintendo Switch 2. The Duskbloods

Zgodnie z tradycją studia, gra ma zaoferować charakterystyczny dla FromSoftware wymagający system walki oraz rozbudowany, mroczny świat. Szczegóły fabularne pozostają na razie tajemnicą. W przeciwieństwie jednak do niewielkiej ilości informacji, podczas pokazu zaprezentowano trwający aż trzy minuty zwiastun.

Dzięki niemu możemy przyjrzeć się światu przedstawionemu w grze, a także postaciom i elementom rozgrywki. Warto zaznaczyć, że ma to być gra wieloosobowa, zapewniająca zabawę dla maksymalnie 8 graczy jednocześnie. Produkcja pojawi się w 2026 roku. Co więcej, nad tym zupełnie nowym IP pieczę sprawuje sam prezes studia FromSoftware, Hidetaka Miyazaki. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to czasowy exclusive, czy też nigdy nie pojawi się na innych platformach sprzętowych. Czas pokaże.

Wcześniej, 30 maja, na rynku zadebiutuje Elden Ring: Nightreign, czyli kooperacyjny spin-off Elden Ring.

Źródło: GameSpot