Xbox Game Pass na kwiecień 2025. Pierwsza fala gier

Zgodnie z tradycją, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft zaprezentowali pierwszą falę gier, które w bieżącym miesiącu pojawią się w ofercie Game Pass, czyli usługi subskrypcyjnej Xboksa. Subskrybenci mogą spodziewać się różnorodnych tytułów, począwszy od dynamicznych strzelanek, poprzez klimatyczne przygodówki, aż po strategiczne RTS-y. Poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie informacje.

Nowe gry w Xbox Game Pass – kwiecień 2025

3 kwietnia – Borderlands 3: Ultimate Edition (PC, konsole i chmura)

3 kwietnia – All You Need is Help (konsole)

3 kwietnia – Still Wakes the Deep (Xbox Series X/S)

3 kwietnia – Wargroove 3 (konsole)

8 kwietnia – Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (PC i konsole)

8 kwietnia – South of Midnight (PC, Xbox Series X/S i chmura)

9 kwietnia – Commandos: Origins (PC, Xbox Series X/S i chmura)

10 kwietnia – Blue Prince (PC, Xbox Series X/S i chmura)

15 kwietnia – Hunt Showdown 1896 (PC)

Warto zwrócić uwagę na Borderlands 3: Ultimate Edition. Jest to kultowa strzelanka typu looter-shooter. W ramach tej edycji możemy cieszyć się grą podstawową oraz czterema dodatkami fabularnymi, w tym Guns, Love, and Tentacles czy Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck. Edycja zawiera również wszystkie pakiety kosmetyczne. Do tego dochodzi oczywiście dynamiczna akcja, humor i ogromny arsenał broni.

Mamy też Still Wakes the Deep, czyli horror psychologiczny od studia The Chinese Room. Gra przenosi nas na platformę wiertniczą na Morzu Północnym. Wcielając się w pracownika platformy, musimy przetrwać atak tajemniczego zagrożenia. Mamy więc klaustrofobiczne lokacje, intensywną atmosferę i narrację opartą na emocjach. To z kolei doskonały wybór dla fanów gier takich jak SOMA czy Amnesia!

Na koniec trzeba też wspomnieć o South of Midnight. Jest to przygodowa gra akcji osadzona w mitycznym Południu Stanów Zjednoczonych. Gracz wciela się w Hazel, która odkrywa swoje magiczne zdolności i stawia czoła istotom inspirowanym folklorem wspomnianego obszaru.

Źródło: Xbox Wire