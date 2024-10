Wszystko, co wiemy o PS5 Pro. Specyfikacja, różnice, lista gier, data premiery

Od samej tylko zapowiedzi PS5 Pro nie minęło zbyt wiele czasu, ale jednak na tyle, aby gracze z całego świata zaczęli masowo zastanawiać się nad tym, czy względnie wysoka cena znajduje usprawiedliwienie w tym, co zawarto w środku. W końcu różnice między PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro są widoczne nie tylko w czystej specyfikacji. Tu przecież chodzi głównie o działanie gier, które na sprzęcie odpalimy. Bez nich nic nie miałoby sensu, dlatego kluczowe w tym wszystkim są właśnie ulepszenia, o których pomyśleli twórcy gier. W tym tekście znajdziecie wszystkie odpowiedzi na najważniejsze nurtujące Was pytania na temat PS5 Pro, czyli ulepszonej wersji szalenie popularnej konsoli!

Spis treści:

Data premiery, cena oraz modele PS5 Pro

Po długich spekulacjach, tonie przecieków i domysłów, Sony ostatecznie potwierdziło istnienie konsoli PlayStation 5 w wersji Pro. Sprzęt ten został przemyślany jako ulepszona wersja flagowca w połowie generacji, umożliwiająca przede wszystkim osiągnięcie większej wydajności przy zachowaniu nawet lepszej jakości wizualnej w grach. Dlatego też Sony od pierwszej zapowiedzi podkreśla, że mówimy o konsoli, w której nie będzie trzeba poświęcać grafiki w grach, aby osiągnąć większą liczbę klatek na sekundę.

Datę premiery PS5 Pro wyznaczono na 7 listopada 2024 roku. Konsola ma zadebiutować na rynku wyłącznie w pojedynczej wersji, bez możliwości wyboru edycji z napędem lub bez. Każdy klient może zdecydować się wyłącznie na wersję bez napędu, ale jeżeli akurat będzie Wam na nim zależeć, najlepiej dokupić go osobno. Sony potwierdziło, że z wersją Pro będzie kompatybilny dokładnie ten sam napęd, który powstał dla PlayStation 5 Slim. Jeśli więc macie już konsolę w „chudszym” wydaniu, możecie równie dobrze przenieść napęd do ulepszonej platformy.

Cena PS5 Pro wynosi w Polsce 3499 złotych. Na pozostałych rynkach mówimy o wycenie na poziom 699 dolarów lub niemal 800 euro, co wydaje się nieco zawiłym przelicznikiem. Nic dziwnego, że gracze masowo zaczęli krytykować zapowiedź konsoli, która jest po prostu bardzo droga – nawet jak na wersję Pro w połowie generacji. Warto dodać, że dodatkowym kosztem może okazać się napęd na płyty oraz podstawka, która umożliwia pionowe postawienie PlayStation 5 Pro. Napęd optyczny to docelowo koszt 599 złotych (niestety, w praktyce mówimy obecnie nawet o dwukrotności tej ceny). Podstawka to z kolei wydatek rzędu 200 złotych.

Gdzie kupić PS5 Pro?

Nowa konsola nie okazała się jeszcze aż takim hitem, aby wyprzedawała się na pniu, więc spokojnie można ją zamawiać – także w Polsce. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie najlepiej udać się w celu złożenia zamówienia przedpremierowego na PlayStation 5 Pro, warto sprawdzić ofertę czołowych polskich sklepów z elektroniką.

Jak już jednak wspomniałem, gracze chętni na zakup wydania z napędem optycznym muszą obejść się smakiem. Jedyna opcja to polowanie na to akcesorium osobno, gdyż Sony nie zaoferowało pełnego zestawu. Niestety, ceny i dostępność nieustannie się zmieniają, więc nie możemy zagwarantować, że znajdziecie napęd przez cały czas. Obecnie jest to niestety bardzo trudne i kosztowne.

Specyfikacja PlayStation 5 Pro

Sony nie pokusiło się, aby oficjalnie potwierdzić wszystko, co znajdziemy we wnętrzu nowej wersji maszyny do grania. Niemniej po sieci krążą zdjęcia produkcyjne oraz wyszczególnione informacje ze sklepów o ulepszeniach. Dlatego też możemy być już pewni, co tak naprawdę drzemie w trzewiach urządzenia.

Aby lepiej zrozumieć istotę PS5 Pro i konkretne różnice między obecnym, podstawowym modelem, poniższą specyfikację zawarłem w tabelce porównawczej. Na pierwszy rzut oka nie ma tam szczególnie imponujących zmian, ale trzeba wgłębić się nawet w najdrobniejsze szczegóły, bo tak naprawdę liczy się tu każdy detal. O tym jednak w następnym akapicie.

PS5 Slim PS5 Pro CPU AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 16 wątków, 3.5 GHz) AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 16 wątków, 3.85 GHz) GPU AMD Radeon RDNA 2 (36 CU, 10.28 teraflopów, akceleracja ray-tracing) AMD Radeon RDNA 3 (60 CU, 33,5 teraflopów, akceleracja ray-tracing) RAM 16 GB GDDR6 / 448 GB/s 16 GB GDDR6 / 576 GB/s Pamięć 1 TB SSD 2 TB SSD Technologie obrazu 4K 120 Hz, HDMI 2.1 4K 120 Hz, HDMI 2.1, 8K Internet Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wymiary wysokość: 35.8 cm

szerokość: 21,6 cm

głębokość: 8 cm wysokość: 38,8 cm

szerokość: 21,6 cm

głębokość: 8,9 cm Docelowa cena Digital: 2299 zł

Z czytnikiem: 2699 zł Digital: 3499 zł

Różnice między PlayStation 5 Pro a PlayStation 5 Slim

Jak zapewne już wyczytaliście z tabelki, CPU nie zmieniło się ani trochę. No dobra, ledwo „troszeczkę”, choć to raczej kosmetyczna zmiana, a nie coś, co mogłoby faktycznie przełożyć się na lepszą wydajność w grach. Niestety procesor był najsłabszym elementem podstawowego modelu. Sony nadal w tej kwestii nic nie poprawiło, oferując procesor AMD Ryzen Zen 2 z 8 rdzeniami oraz 16 wątkami, jedynie delikatnie podnosząc taktowanie do 3,85 Ghz (z bazowych 3,50 Ghz).

Kluczowe zmiany, a zarazem chyba największym argumentem za inwestycją w ulepszoną konsolę jest karta graficzna. Teraz jednostka GPU jest znacznie bardziej wydajna, opierając się na nowszej architekturze RDNA 3, zamiast RDNA 2. Mamy więc do czynienia z aż 60 jednostkami obliczeniowymi, co stanowi spory skok w porównaniu z bazowymi 36. Nowe GPU ma zapewnić około 45% wzrost szybkości względem bazowego PlayStation 5, a jest to zasługa – wedle producenta – 67% większej liczby jednostek obliczeniowych i 28% szybszej pamięci operacyjnej.

Czym jest PSSR?

Są tu również rdzenie AMD XDNA 2, stanowiące oś działania zupełnie nowej technologii od Sony, czyli PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Jest to funkcja wzbogacająca PS5 Pro, dostępna wyłącznie dla posiadaczy właśnie tej iteracji sprzętu. Działanie jest proste i przypomina po prostu odpowiedź Japończyków na popularne współcześnie technologie AMD FSR lub NVIDIA DLSS, dzięki którym zyskujemy dodatkowy zastrzyk klatek na sekundę bez wyraźnego (lub z delikatnym) wpływu na rozdzielczość obrazu. Nie da się ukryć, że to szczególnie pożądana technologia w wypadku korzystania z możliwości ray-tracing, czyli ulepszonych odbić bądź oświetlenia. Sony celuje w znacznie lepsze oraz wydajniejsze działanie opcji graficznych opartych na RTX.

Internet i dostępna pamięć

Osobną, lecz nadal ważną kwestią, są tu z pozoru mniej istotne rzeczy. Wydawać by się mogło, że rodzaj połączenia Wi-Fi nie gra tu wielkiej roli, ale nic bardziej mylnego – dla wielu graczy, którzy skuszą się na PS5 Pro, może okazać się sporą zmianą. Wszystko dlatego, że nową wersję platformy Sony oparto na nowocześniejszym rozwiązaniu Wi-Fi 7. Powinniśmy więc spodziewać się szybszego, bardziej wydajnego, stabilniejszego połączenia zarówno w grach online, jak i przy pobieraniu plików z PlayStation Store.

PS5 Pro kupimy również ze znacznie większym dyskiem – teraz nie ma mowy o mniej niż 1 TB, a klienci dostaną aż 2 TB. Jak na współczesne standardy, wydaje się to wręcz przesadną ilością, ale dziś gry potrafią zajmować spory ułamek tego, więc nie będziecie się już musieli martwić o to, które tytuły zainstalować, aby móc zagrać w jakąś nowinkę w PS Plusie. Jak dla mnie – 2 TB to wręcz absolutne minimum. Pod tym kątem nie trzeba będzie się więc niczym przejmować, a także nie zostaniemy szybko zmuszeni do zainwestowania w dodatkowe miejsce za sprawą rozszerzenia dostępnej pamięci.

Nie bez zmian pozostaje także kwestia RAM-u. W nowej wersji pojawi się 16 GB pamięci DDR6 o przepustowości 576 GB/s z jeszcze większym taktowaniem równym 18000 MHz. Ku przypomnieniu – w podstawowym modelu to 16 GB pamięci DDR6 o przepustowości 448 GB/s, z taktowaniem 14000 MHz. Deweloperzy wykorzystają ulepszenie m.in. do czasowego przechowywania informacji, co przełożyć się może m.in. na nieco wyższą prędkość.

Nowości w PS5 Pro

Aby łatwiej przyswoić, co tak naprawdę oferuje PlayStation 5 w wersji Pro w pigułce, warto spojrzeć na poniższą listę usprawnień, którymi chwali się Sony. Trzeba przyznać, że inżynierowie firmy tak naprawdę pokusili się o sporo usprawnień, także w warstwie audio. Nie jest to więc tak, że należy skupiać się wyłącznie na jakości wizualnej w grach.

Poprawiona specyfikacja, czyli: 28% szybszą pamięć 67% więcej jednostek obliczeniowych 45% wyższą wydajność GPU architekturę GPU opartą na AMD RDNA 3 10% skok taktowania CPU nawet 3-krotnie poprawiony ray-tracing

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) – technika skalowania obrazu w grach wspierana przez AI (rdzenie AMD XDNA 2)

– technika skalowania obrazu w grach wspierana przez AI (rdzenie AMD XDNA 2) PS5 Pro Game Boost – nowy tryb wyższej wydajności dla gier z PS4 oraz PS5

– nowy tryb wyższej wydajności dla gier z PS4 oraz PS5 Zaawansowany ray tracing – lepsza jakość wizualna śledzenia promieni oraz wyższa wydajność we wspieranych grach

– lepsza jakość wizualna śledzenia promieni oraz wyższa wydajność we wspieranych grach Audio Tempest 3D2 – nowa wersja trybu dźwięku przestrzennego (dla wybranych gier)

– nowa wersja trybu dźwięku przestrzennego (dla wybranych gier) Wi-Fi 7 – usprawnione połączenie bezprzewodowe z internetem

Lista gier ulepszonych na PS5 Pro

Do tej pory dostaliśmy potwierdzenie już ponad 50 gier, które od premiery nowego wydania platformy będą w pełni wspierane dzięki oficjalnemu znaczkowi “PS5 Pro Enhanced”. W praktyce oznacza on, że dany tytuł wykorzysta ulepszenia i nowości w tej iteracji konsoli. Możemy więc liczyć na optymalizację trybów wyświetlania i wydajności lub dodanie kompletnie nowych, wyższą jakość wizualną czy mniejsze lub większe zmiany, które powinny przełożyć się przede wszystkim na komfort grania, bez potrzeby martwienia się tym, czy warto stawiać na jakość kosztem wydajności. Oto lista wszystkich potwierdzonych gier, które zostaną zoptymalizowane do PlayStation 5 Pro.

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

Dead Rising Deluxe Remaster

Demon’s Souls

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

Empire of the Ants

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

The First Descendant

Fortnite

Gran Turismo 7

God of War Ragnarok

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Lies of P

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Madden NFL 25

Marvel Rivals

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Mortal Kombat 1

My Little Universe

Naraka: Bladepoint

No Man’s Sky

Pro Baseball Spirits 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Redacted

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Retrieval

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Spider-Man Remastered

Spider-Man Miles Morales

Spider-Man 2

Spine: This is Gun Fu

Star Wars Jedi Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Towers of Aghasba

Until Dawn Remake

Warframe

War Thunder

Wolverine

World of Warships: Legends

Czy warto czekać na PS5 Pro?

Chyba najcieższą decyzją może być ta, czy warto inwestować w PlayStation 5 Pro i skusić się na ten sprzęt? No bo z jednej strony mamy tu ten sam procesor. Do tego osiągi, które i tak nie pozwolą na prawdziwą rewolucję, porównywalną z wydaniem kolejnej generacji (ale i tak chyba nikt się tego nie spodziewał, prawda?). To raczej standardowy zestaw nowinek, klasyczny zresztą dla wszystkich wersji Pro konsol od Sony. Jeśli jednak nie mieliście nadziei na gigantyczny krok w przód, skok wydajności w grach oraz lepsza grafika i kilka dodatkowych korzyści (zwiększony dysk, lepsze połączenie z siecią bezprzewodową) wydają się całkiem sensownymi ulepszeniami.

Z drugiej strony ci, którzy posiadają PS5 w wersji choćby Slim, niekoniecznie znajdą tu aż tyle nowości, które faktycznie mogłyby uargumentować dość wysoką cenę. Konsola swoje kosztuje i niekoniecznie jest to wydatek, na który każdy aktualny posiadacz sprzętu w poprzednich wersjach powinien się zdecydować. Tu leży kwestia chyba tego, czego tak naprawdę oczekujemy od gier. Jeśli zależy nam na najlepszej wydajności i grafice, niezależnie od skali ogólnych zmian, fani konsol japońskiego producenta nie znajdą niczego lepszego.

PS5 Pro może okazać się także najlepszą opcją dla tych graczy, którzy chcieliby zainwestować w konsolę, ale do tej pory bronili się przed przesiadką – czy to z innego sprzętu czy z PeCetów. Wygląda na to, że znacząco ulepszone GPU będzie gwarantować na tyle wysoką jakość, aby z powodzeniem móc cieszyć się potencjalnymi hiciorami typu GTA VI przez kolejne wiele lat, a już na pewno do premiery… PlayStation 6.