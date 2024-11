Sony potwierdza listę wszystkich ulepszonych gier na PS5 Pro. Nie zabrakło największych hitów

Ostatnio sypie szczegółami dotyczącymi nowej wersji bestsellerowej konsoli od japońskiego producenta. Przede wszystkim poznaliśmy w końcu oficjalną, zawartą w podręczniku użytkownika, specyfikacją sprzętu. Z całą listą podzespołów i szczegółów zapoznacie się w tym artykule. Teraz skupimy się na czymś wcale nie mniej ważnym – na grach.

Tych zresztą potwierdzono już całkiem sporo. Sony od ujawnienia konsoli uraczyło nas oficjalną listą ulepszonych gier na start, którą później rozwijano o kolejne tytuły. Potem zresztą robili to sami deweloperzy, chwaląc się skalą zmian. Jeśli sami nie wierzycie jeszcze, czy faktycznie aż tyle mogło się zmienić (spoiler: nie zmieniło się), polecam zapoznać się z gameplayami z gier na PS5 Pro.

Tymczasem poniżej publikujemy obecną, oficjalną listę gier ulepszonych do PS5 Pro. Wszystkie te tytuły mają być gotowe na premierę konsoli. Z całą pewnością lista rozwinie się w niedługim czasie.

Lista potwierdzonych gier ulepszonych do PS5 Pro (PS5 Pro Enhanced):

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Wydaje mi się, że Sony w zasadzie przedstawiło dokładnie tę samą listę, co wcześniej, ale w razie czego każdy gracz może sprawdzić, czy warto będzie przesiadać się na nową wersję konsoli i czy jego ulubione gry doczekają się ulepszeń. Szczegóły różnią się w przypadku każdego tytułu. W praktycznie każdym za to dorzucono wsparcie PSSR (technologii skalowania rozdzielczości jak DLSS), gwarantującego wyższą rozdzielczość z wyższą liczbą klatek na sekundę. Czasami twórcy zadbali również o poprawki graficzne, ale to raczej kosmetyczne, delikatne zmiany.

Źródło: VGC