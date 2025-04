The Last of Us Part II Remastered najtaniej na PC. Jutro premiera | Newsy - PlanetaGracza

W teorii to jedno z największych wydarzeń ostatnich tygodni. Na PC zadebiutuje The Last of Us Part II Remastered. Gdzie hiciora Naughty Dog kupić najtaniej?

To ten dzień. Ten, w którym trzeba zastanowić się, czy chcecie przeżyć wielce kontrowersyjną, ale nadal docenioną przez wielu graczy i krytyków przygodę. Bowiem już jutro, 3 kwietnia 2025 roku, nastąpi premiera TLoU Part II Remastered na PC.

The Last of Us Part II Remastered najtaniej na PC

Dla tych, którzy chcą zaoszczędzić, warto zwrócić uwagę na ofertę sklepu Instant-Gaming, gdzie gra dostępna jest w przedsprzedaży za 152,71 zł. Dla porównania, sugerowana cena detaliczna na platformie Steam wynosi 219 zł. Oznacza to oszczędność rzędu 66,29 zł przy zakupie na Instant-Gaming.

TLoU Part II Remastered to kontynuacja przygód Ellie w postapokaliptycznym świecie pełnym niebezpieczeństw. Gra zdobyła ponad 300 nagród Game of the Year (czyli tych najważniejszych w branży) i jest chwalona za głęboką fabułę oraz dopracowaną mechanikę rozgrywki. Wersja Remastered wprowadza szereg ulepszeń graficznych, tryb roguelike „No Return” oraz dodatkowe materiały zza kulis.

Wszyscy chyba pamiętamy, jak źle było z premierą The Last of Us Part I na PC. Gra zadebiutowała w praktycznie niegrywalnym stanie technicznym i po dziś dzień to jedna z największych wtop, jakie pamiętam. Wiele innych tytułów PlayStation w nowych wersjach okazywało się jednak dopracowanych technicznie. Wątpię, aby powtórzono tę spektakularną klęskę wizerunkową, bo deweloperzy zapewne nauczyli się na błędach.

Źródło: Opracowanie własne