PS Plus Extra i Premium na kwiecień 2025 dostępne. Wielki megahit, świeże premiery i genialne oceny

Akurat kwietniowa oferta ma w sobie wszystko to, co powinno zachęcić do zagrania sporą liczbę graczy. I to szczególnie z powodu potencjalnie nadchodzących podwyżek cen abonamentu oraz dość średnio radzącej sobie kwietniowej oferty Essential. Jeśli jednak PlayStation Plus nie macie, jest prosty sposób, aby zaoszczędzić!

Gry w PS Plus Extra na kwiecień 2025 – dostępne nowości:

Hogwarts Legacy (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Blue Prince (PS5)

(PS5) Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

(PS5) EA Sports PGA Tour (PS5)

(PS5) Battlefield 1 (PS4)

(PS4) PlateUp! (PS4/PS5)

Gry w Premium:

Alone in the Dark 2 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) War of the Monsters (PS4/PS5)

Na pierwszy rzut idzie bestsellerowe Hogwarts Legacy (pamiętajcie o darmowym DLC!), które teraz możecie sprawdzić bez wydawania osobno kasy. Warto również ograć Blue Prince, bo jak do tej pory mówimy o jednej z najlepiej ocenianych gier tego roku. Dodatkowo pojawia się drugi epizod Lost Records: Bloom & Rage od Don’t Nod, twórców Life is Strange. Co ciekawe, EA Sports PGA Tour można ogrywać już od jakiegoś czasu, bo Sony nieco przedwcześnie wrzuciło tytuł do abonamentu.

Niestety, to tyle gier. Jeśli wydaje Wam się, że jakoś mało, to macie rację – to niestety najmniejsza liczba nowości dla planów Extra i Premium w historii. Na osłodę zawsze pozostają poboczne korzyści, jak choćby darmowe, ekskluzywne pakiety.

Źródło: PlayStation