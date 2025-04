Kwietniowa oferta w PS Plus Extra i Premium wyznacza niechlubny rekord. Spadek formy?

Nie chodzi tu o jakość, a o ilość dodawanych do abonamentu Sony gier. Zazwyczaj co miesiąc do PS Plus Extra i Premium trafiało minimum 11 nowości. Teraz jest ich… 8.

Nie mówię, że to źle, wszak dostaniemy kilka naprawdę fantastycznych pozycji, w tym uwielbiane Hogwarts Legacy czy kontynuację Lost Records na premierę. Pod tym względem nie mam żadnych zarzutów. Nie da się jednak ukryć, że ten miesiąc jest wyjątkowo zachowawczy. Ale i tak warto – szczególne z doładowaniami Instant-Gaming, za które kupicie subskrypcję taniej.

Zobacz też: Top 10 gier open world w PS Plus Extra i Premium. Zachwycające otwarte światy

PS Plus Extra i Premium na kwiecień jest oszczędne

Kwiecień 2025 zapisze się w historii PlayStation Plus Extra i Premium jako miesiąc wyjątkowo… skromny. Od kiedy Sony wprowadziło rozszerzone progi subskrypcji w 2022 roku, gracze mogli liczyć na co najmniej 11 nowych gier miesięcznie. Tymczasem tegoroczna kwietniowa aktualizacja przynosi zaledwie osiem tytułów – sześć dla użytkowników PS Plus Extra i dwa dodatkowe dla posiadaczy Premium.

To oficjalnie najniższa liczba nowych gier w miesięcznej ofercie od momentu startu tej wersji usługi. Dotychczasowy „dołek” przypadał na sierpień 2022, kiedy to pojawiło się 11 gier, a lutym 2025 liczba ta spadła do dziewięciu. Teraz Sony zdołało jeszcze bardziej obniżyć poprzeczkę, ustanawiając niechlubny rekord, który z pewnością nie umknął bardziej uważnym subskrybentom.

Oczywiście, liczby to nie wszystko. Jakość katalogu bywa często ważniejsza niż ilość, a wśród kwietniowych pozycji znalazło się kilka solidnych tytułów. Mimo to trudno nie odnieść wrażenia, że aktualizacja jest po prostu mniejsza niż to, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jeśli ktoś miał przeczucie, że „czegoś tu brakuje”, to prawdopodobnie chodziło właśnie o to.

Nie ma jednak co dramatyzować – większość graczy prawdopodobnie nawet nie śledzi takich statystyk. Dla wielu wystarczy jeden dobry tytuł, żeby poczuć się usatysfakcjonowanym. Ale dla tych, którzy z kalkulatorem w ręku analizują każdą aktualizację, ten miesiąc zdecydowanie nie będzie należał do najbardziej imponujących w historii PS Plus Extra i Premium.

Źródło: True Trophies