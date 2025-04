Bierz za darmo dodatek i zagraj wcześniej w hit zmierzający do PS Plus

Choć do udostępnienia nowej oferty PS Plus Extra na kwiecień 2025 zostało kilka dni, już dzisiaj możecie sprawdzić największy hit oferty oraz pobrać darmowy dodatek.

Wczoraj wieczorem PlayStation podało szczegóły odnośnie oferty PS Plus kwiecień 2025 dla progów Extra i Premium. Choć lista gier jest tym razem dosyć krótka, to znajdziemy na niej kilka niespodzianek. Są premierowe tytuły oraz znane wielkie hity w postaci Battlefield 1 oraz Dziedzictwa Hogwartu.

Jeśli czekasz na wspomniany tytuł w uniwersum Harrego Pottera i na pewno go pobierzesz, możesz już dzisiaj sięgnąć po darmowy dodatek. Wprowadza on do gry pięknego onyksowego hipogryfa. DLC jest dostępne dla każdego posiadacza PS5 oraz PlayStation 4 i nie musisz nawet posiadać abonamentu PS Plus, by je pobrać. Przypominamy o istnieniu dodatku ze względu na dołączenie Dziedzictwa Hogwartu do katalogu Extra, bo nie każdy zapewne wie o jego istnieniu.

Dodatkowo, osoby opłacające subskrypcję PS Plus w wersji Premium nie muszą czekać do 15 kwietnia, by pobrać Dziedzictwo Hogwartu. Jeszcze przed udostępnieniem nowej oferty można bowiem pobrać pełną wersję gry i sprawdzić ją w ramach wersji próbnej. Trial pozwala na dostęp do rozgrywki jedynie przez 45 minut, zatem długo się nie pobawimy, ale zawsze to coś.

Dziedzictwo Hogwartu – pobierz DLC za darmo i trial z PS Plus Premium

Źródło: PS Store