Najlepiej oceniana gra 2025 roku debiutuje w Xbox Game Pass i PS Plus

Blue Prince z miejsca zostało najlepiej ocenianą grą tego roku. Tytuł od studia Dogubomb cieszy się genialnymi ocenami, a do tego będzie w Xbox Game Pass i PS Plus.

Jak najlepiej zagrać w Blue Prince? Bo tego, że warto, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Wszak dla wielu recenzentów jest to wręcz „jedna z najlepszych gier” w jakie grali, a przytłaczająco pozytywne przyjęcie spowodowało, że obecnie ma najwyższą ocenę w agregatorach ocen spośród wszystkich premier tego roku. Najłatwiej będzie skusić się na PS Plus Extra lub Premium.

Alternatywnie, jeśli nie macie konsoli PlayStation, zawsze pozostaje Wam Xbox Game Pass Ultimate albo PC Game Pass. Spokojnie, tę subskrypcję również da się zgarnąć o wiele taniej.

Najlepiej oceniana gra 2025 roku debiutuje w PS Plus i Xbox Game Pass

W Blue Prince gracze wcielą się w postać eksplorującą tajemniczą posiadłość, której układ nieustannie się zmienia. Zadaniem będzie odnalezienie mitycznego 46. pokoju, co wymagać będzie nie tylko sprytu, ale i zdolności strategicznego planowania. Każde drzwi to nowa decyzja, a 45 zmieniających się pomieszczeń wprowadza kolejne warstwy zagadek i tajemnic do odkrycia.

Gra została zapowiedziana podczas lutowego State of Play, gdzie Sony ujawniło kilka tytułów planowanych do dodania w nadchodzących miesiącach do usługi PlayStation Plus Extra. Żeby nie było – nie jest to tytuł tylko na wyłączność dla usługi od Sony. Również gracze na PeCetach i konsolach Xbox sprawdzą go za sprawą Xbox Game Pass.

Dzięki dostępności Blue Prince w PlayStation Plus Extra i XGP od dnia premiery, subskrybenci będą mieli okazję zanurzyć się w tej unikatowej przygodzie bez dodatkowych kosztów. I to od dzisiaj! Warto podkreślić, że w samym PS Plusie pojawi się więcej fantastycznych nowości. Szkoda, że sam abonament… drożeje.

Źródło: Reddit