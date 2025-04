PS Plus drożeje i zalicza spadek popularności. Kwietniowa oferta Essential nie zachwyciła?

Kwietniowa oferta PS Plus nie okazała się szczególnie interesować graczy, mimo wielkiego sukcesu w postaci RoboCop: Rogue City dla planu Essential. I to wszystko w towarzystwie podwyżki cen usługi.

Choć RoboCop: Rogue City przyciągnął uwagę graczy jako jedna z największych premier PS Plus w ostatnich dwóch latach, kwiecień 2025 okazał się rozczarowujący pod względem aktywności użytkowników. Według danych z TrueTrophies, liczba aktywnych graczy spadła o 16,5% w porównaniu do marca 2025.​ Nie znaczy to, że nie ma w co grać, bo przecież sam RoboCop jest wart uwagi, szczególnie gdy kupicie abonament w niższych cenach!

PS Plus na kwiecień 2025 z wtopą i sukcesem naraz

W rankingu 84 gier PS Plus Essential z lat 2023–2025, RoboCop zajął wysokie 7. miejsce pod względem popularności, a The Texas Chain Saw Massacre uplasował się na 32. pozycji. Jednak Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker’s Memory znalazł się dopiero na 80. miejscu, co znacząco wpłynęło na ogólny spadek zainteresowania ofertą z kwietnia tego roku.​ Być może sytuacja poprawi się, gdy dostępne będą gry z wariantów Extra i Premium. Warto jednak dodać, że w tym miesiącu dostaliśmy również najmniej nowych gier w droższych wersjach usługi.

Mimo że RoboCop cieszył się dużym zainteresowaniem, nie zdołał zrównoważyć niskiej popularności Digimon. To pokazuje, jak ważne jest odpowiednie dobranie tytułów w miesięcznej ofercie, aby utrzymać zaangażowanie subskrybentów.​ W przeciwnym razie może wystąpić dość dziwaczna sytuacja, w której jedna gra bije niemalże rekordy, a pozostałe… nieszczególnie przekonują do siebie graczy.

I to wszystko w trakcie podwyżek cen usługi w wielu regionach. Sony najpierw podniosło ceny PlayStation Plus w krajach Ameryki Łacińskiej, a później również i w Australii i krajach azjatyckich. To najpewniej tylko kwestia czasu, aż usługa będzie droższa także i u nas. Szczególnie że podniesiono nawet docelowe ceny samej konsoli PS5.

Źródło: TrueTrophies