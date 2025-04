Macie PS Plusa? To dobrze, bo możecie odebrać nowy prezent za darmo

Nowy prezent w postaci darmowego dodatku do sieciowej strzelanki free-to-play Vigor jest już dostępny w PS Store. Tylko dla posiadaczy PS Plus.

Jeśli jednak nie macie, nic straconego. Abonament możecie wykupić taniej dzięki doładowaniom Instant-Gaming. I lepiej się zainteresować, bo Sony wprowadza podwyżki w kilku regionach, a nie tylko w Ameryce Łacińskiej.

Zobacz też: Konsole PS5 będą droższe, także w Europie. Sony podnosi ceny mimo upływu lat

PS Plus z nowym prezentem dla darmo

Posiadacze abonamentu PlayStation Plus mogą teraz zgarnąć za darmo specjalny pakiet dodatków do gry Vigor. Hive Guardian Pack, bo tak nazywa się zestaw, jest dostępny do przypisania do konta przez ograniczony czas. Oferta dotyczy wyłącznie subskrybentów PS Plus.

W środku znajdziemy sporo zawartości, która przyda się każdemu graczowi darmowej produkcji. Pakiet oferuje trzy limitowane przedmioty kosmetyczne – torbę żeglarską (B. Hive), włóczkową czapkę (B. Guard) i gogle ochronne (B. Scout). Ale to nie wszystko! Na pakiet łącznie składają się:

limitowana torba żeglarska (B. Hive)

limitowana włóczkowa czapka (B. Guard)

limitowane gogle ochronne (B. Scout)

2x skrzynia specjalna

10x Luger + 240 szt. naboi (9 x 19 Parabellum)

5x Grease Gun + 450 szt. naboi (.45 ACP)

4x M60E3 + 1500 szt. (7,62 x 51 NATO)

3x KS-23 + 27 szt. naboi (amunicja do strzelby)

2x M4A1 + 180 szt. (5,56 x 45 NATO)

1x PH M82 + 15 szt. naboi (7,62 x 51 NATO).

Pakiet można przypisać tylko raz na dane konto, więc nie warto zwlekać. Aby go odebrać, wystarczy zalogować się na konto PSN z aktywną subskrypcją PS Plus i wejść na stronę produktu w PS Store. Po kliknięciu „dodaj do biblioteki” pakiet stanie się dostępny w grze.

Vigor to darmowy shooter z elementami survivalu, osadzony w postapokaliptycznej Norwegii. Gracze przemierzają mapy w poszukiwaniu zasobów, starając się nie paść ofiarą innych Outlanderów. Jeśli gracie – nie możecie przegapić tego dodatku! Warto wspomnieć, że w darmowego shootera można od jakiegoś czasu grać również na PC.

Źródło: PS Store