PS Plus kwiecień 2025 Extra i Premium. Oficjalna oferta i lista gier na PS5/PS4

Kolejne świetne wieści dla subskrybentów PlayStation Plus. Przedstawiciele korporacji Sony zaprezentowali więc dziś pełne zestawienie produkcji, które zawitają do katalogów Extra oraz Premium w kwietniu 2025 roku. Gracze mogą spodziewać się zarówno tytułów z rzędu AAA, jak i nieco mniejszych, unikalnych gier indie.

Poniższe produkcje dołączają do oferty PS Plus kwiecień 2025. Już wcześniej mieliśmy także ogłoszenie PlayStation Plus Essential. Warto przypomnieć, że w ramach abonamentu PlayStation Plus możemy nie tylko odbierać co miesiąc nowe gry, ale również regularnie otrzymywać za darmo ekskluzywne dodatki do gier za darmo. Nieco wcześniej pisaliśmy o dwóch takich prezentach, jednakże jest tego znacznie, znacznie więcej.

Przypominamy również, że trwa Wiosenna Wyprzedaż w sklepie PlayStation Store. Więcej na ten temat tutaj.

PS Plus Extra na kwiecień 2025 – lista nowych gier

Hogwarts Legacy (PS4/PS5)

Blue Prince (PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

EA Sports PGA Tour (PS5)

Battlefield 1 (PS4)

PlateUp! (PS4/PS5)

PS+ Premium na kwiecień 2025 – lista nowych gier

Alone in the Dark 2 (PS4/PS5)

War of the Monsters (PS4/PS5)

Większość tytułów będzie dostępna od 15 kwietnia 2025 roku. Wyjątkiem są tutaj natomiast Blue Prince oraz EA Sports PGA Tour, które pojawią się 10 kwietnia. Wszystkie pozostałe produkcje zostaną udostępnione w PlayStation Plus właśnie 15 kwietnia. Pozostaje nam życzyć Wam zawczasu miłego grania!

Źródło: PlayStation