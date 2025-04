PS Plus drożeje także w innych regionach. Kolejne kraje na liście

Abonament PS Plus będzie droższy nie tylko w krajach Ameryki Łacińskiej. Sony podnosi ceny m.in. także w Azji, a kwestią czasu jest podwyżka w Europie.

Póki jednak da się zaoszczędzić, warto zdecydować się na tanie doładowania w Instant-Gaming. Dzięki nim możecie wykupić nie tylko gry czy dodatki, ale właśnie również subskrypcję. Nie wiemy, jak wygląda kwestia z podwyżkami w Europie, a szczególnie w Polsce, ale skoro lista krajów dotkniętych wyższymi się powiększa, można niestety obawiać się najgorszego.

PS Plus drożeje także w innych krajach

Niedawno pisaliśmy o nowych podwyżkach ceny każdego progu usługi PlayStation Plus. Podwyżki te, jak na razie, dotknęły jednak wyłącznie graczy w krajach Ameryki Południowej i Łacińskiej. Choć na liście znalazło się aż 15 państw, europejscy gracze mogli spać spokojnie. Do czasu, bo teraz okazuje się, że podwyżki zaczynają obowiązywać także w innych regionach. To z kolei zwiastuje, że prędzej czy później także i u nas trzeba będzie płacić więcej.

Teraz okazuje się, że prócz krajów Ameryki Łacińskiej, drożej będzie również w Australii i kilku krajach azjatyckich – Korei Południowej, Singapurze, Malezji, Tajlandii i Indonezji. Nowe ceny różnią się zależnie od kraju. Dla przykładu w Australii teraz trzeba będzie płacić 12,95$ za PS Plus Essential na miesiąc (wcześniej 11,95$). Największa różnica jest jednak w opcji PlayStation Plus Deluxe (odpowiednik Premium) na 12 miesięcy. Wcześniej kosztował 196,95 dolarów australijskich, a teraz to wydatek aż 214,95$.

Nie wiemy, jak wygląda sytuacja z Japonią, Stanami Zjednoczonymi czy Europą, ale nie brzmi to dobrze. Gdyby podwyżki dotyczyły tylko i wyłącznie Ameryki Łacińskiej, być może moglibyśmy mówić o dostosowaniu cen do dynamicznych warunków. Niestety, ale teraz drożej będzie również w Australii i Azji, co daje sugestię, że prędzej czy później i Polscy gracze będą musieli zaakceptować nowe ceny.

