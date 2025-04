Przedwczesna premiera nowej gry w PS Plus Extra i Premium. Sony zaskoczyło graczy

Aby jednak cieszyć się nowościami w usłudze, w tym przyspieszoną premierą – trzeba wykupić ten abonament. Na szczęście PlayStation Plus da się zgarnąć o wiele taniej, wszystko dzięki doładowaniom PSN z Instant-Gaming. Możecie wydać je nie tylko na gry, ale również na flagowy abonament firmy. Warto pamiętać, że szykują się wielkie podwyżki cen abonamentu, więc lepiej zdecydować się na coś na dłużej.

PS Plus Extra i Premium z wcześniejszą premierą gry w usłudze!

Sony po cichu dorzuciło do katalogu PS Plus Extra grę EA Sports PGA Tour, zanim jeszcze oficjalnie rozpoczęła się kwietniowa aktualizacja oferty. Tytuł pojawił się w usłudze dokładnie w dniu startu turnieju Masters 2025, co wydaje się być celowym zagraniem, choć nie zostało to szeroko ogłoszone. W efekcie wielu graczy mogło przegapić tę premierę.​

EA Sports PGA Tour to produkcja dostępna wyłącznie na PS5, która zadebiutowała w 2023 roku i została przyjęta raczej pozytywnie. Gra oferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i rozgrywki online, co pozwala na rywalizację z innymi entuzjastami golfa. Dla łowców trofeów istotną informacją jest fakt, że zdobycie platyny zajmuje około 20 godzin, a lista osiągnięć nie należy do szczególnie wymagających.​ Już niebawem do usługi zawitają także pozostałe produkcje, czyli:

Hogwarts Legacy (PS4/PS5)

Blue Prince (PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

Battlefield 1 (PS4)

PlateUp! (PS4/PS5)

Alone in the Dark 2 (PS4/PS5)

War of the Monsters (PS4/PS5)

Jeśli jesteś subskrybentem PS Plus Extra i szukasz okazji do sprawdzenia nowego tytułu sportowego, EA Sports PGA Tour jest już dostępne do pobrania. Warto skorzystać z tej możliwości, zwłaszcza jeśli interesuje Cię golf lub chcesz uzupełnić swoją kolekcję trofeów. Reszta gier stanie się dostępna jutro, tj. 15 kwietnia 2025 roku od godziny 10:00.

