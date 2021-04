Polska gmina podaruje Geraltowi prawdziwy wiedźmiński miecz

Gmina Ogrodzieniec, w której kręcono finalne sceny do pierwszego sezonu serialu Wiedźmin, przygotowała szczególny prezent dla odtwórcy głównej roli Henry’ego Cavilla.

Nie jest tajemnicą, że końcowe ujęcia do Wiedźmina 1 od Netfliksa powstały w Polsce, a konkretnie na zamku Ogrodzieniec we wsi Podzamcze. Polski zabytek zagrał tam twierdzę Sodden. Aktor Henry Cavill, który słynie z obdarowywania kolegów z planu podarkami, tym razem sam dostanie takowy – i to nie byle jaki. Gmina Ogrodzieniec ma dla serialowego Geralta oryginalny wiedźmiński miecz.

Broń wykuł własnoręcznie żołnierz – i zarazem kowal, a także artysta w jednym – Artur Wysocki. Twórca tak opowiada o swoim dziele:

To moje hobby. Wykucie takiego miecza to praca, która trwa kilka tygodni. Używam do tego tylko tradycyjnych narzędzi. To jest tzw. miecz półtoraręczny. Tak się mówi na tego typu broń. To dość długie miecze.

Broń mierzy 125 centymetrów i waży niecałe 1,5 kilo. Ostrze jest wykonane ze srebra, a rękojeść kowal uwieńczył głową wilka. Miecz ma też napis: Wykuty na Zamku Ogrodzieniec.

Nietrudno domyślić się, że Artur Wysocki jest wielkim fanem literatury, gier komputerowych i serialu o Białym Wilku. Kowal przyznaje, że przy tworzeniu miecza inspirował się produkcją CD Projekt RED:

To miecz wzorowany na grze Wiedźmin: Dziki Gon. Ma srebrzoną głownię (ostra część miecza). Są na nim specjalnie dedykowane i wykute runy. Zrobiłem każdy element miecza, od klamerki po wilka.

Wybór Zamku Ogrodzieniec na serialową twierdzę przysłużył się w promocji naszego kraju – do wsi Podzamcze przyjeżdżali fani serialu z całego świata, ciekawi, jak budowla i rejon prezentują się w oryginale.

Wiedźmin 2 od Netflix – zakończono prace nad drugim sezonem

Druga część opowieści o Białym Wilku miała trafić do widzów w tym roku – tak przynajmniej planowano jeszcze przed pandemią. Jednak w związku z sytuacją na świecie twórcy Wiedźmina mieli trochę pod górkę – co jakiś czas dobiegały nas niepokojące wieści o przerwach w zdjęciach. Najpierw wstrzymanie prac miało związek zakażeniem wirusem u jednego z aktorów; później zachorowało też kilka osób związanych z produkcją. Natomiast w grudniu pojawił się jeszcze jeden problem – Henry Cavill został kontuzjowany na planie.

Ostatecznie jednak zdjęcia udało się wznowić i w kwietniu prace nad drugim sezonem zostały zakończone. Może to sugerować, że Wiedźmin 2 od Netfliksa zadebiutuje jednak zgodnie z planem, czyli jeszcze w 2021.

Pierwsza część przygód Białego Wilka trafiła na platformę w grudniu 2019. Recenzenci docenili między innymi grę aktorską – przede wszystkim Henry’ego Cavilla, ale też innych pierwszoplanowych aktorów – i poziom efektów specjalnych. Netflix twierdzi, że ze wszystkich seriali jego autorstwa ten oglądano najchętniej.

Źródło: zawiercie.naszemiasto.pl

Źródło: zawiercie.naszemiasto.pl

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.